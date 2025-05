Caravanas de salud de senadora Andrea Chávez continuarán pese a lineamientos de Morena

Tras la reciente sesión del Consejo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde se acordaron lineamientos para evitar actos anticipados de campaña, además de acciones contra el nepotismo, la senadora Andrea Chávez afirmó que sus caravanas de salud continuarán en el estado.

La declaración surge después de que se prohibieran actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027, pues la senadora promocionaba su imagen en las caravanas; sin embargo, insistió en que no incurren en ninguna ilegalidad, aunque esto no es bien visto por varias personas dentro y fuera del partido.

Andrea Chávez afirma que caravanas de salud continuarán en Chihuahua

Al ser cuestionada sobre qué pasará con las caravanas de salud que tenían su imagen en Chihuahua, la senadora respondió: “Claro, continúan, como lo anuncié hace tres semanas. Hace más de un mes giré la indicación de despersonalizarlas, ya lo habíamos hecho”, dijo.

Asimismo, aclaró que el quitarles su imagen se hizo desde hace más de un mes: “No se preocupen, las caravanas, el dispensario médico de Guadalupe y Calvo, absolutamente todo continúa, porque la gente lo exige y la gente lo necesita”, señaló.

¿Qué va pasar con las caravanas de la senadora de Morena ( @AndreaChavezTre ) tras el regaño morenista ? ¿ El Consejo Nacional fue dedicado a la legisladora ? pic.twitter.com/Nx1xLvQ9tx — Irving (@IrvingPineda) May 5, 2025

PAN denuncia consultorio rotulado con el nombre de Andrea Chávez en Chihuahua

A finales de abril, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, Daniela Álvarez, denunció la existencia de un consultorio rotulado con el nombre y logotipos de la senadora morenista en una clínica del bienestar ubicada en Guadalupe y Calvo.

Estas acciones señaladas como que son anticipadas de campaña ocasionó que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara una carta a la dirigencia de Morena, bajo el mando de Luisa María Alcalde, para sugerir normas rumbo a las próximas elecciones.

A pesar de que la senadora morenista afirmó que el seguir con las caravanas de salud no es ninguna acción ilegal, se le señala de no acatar las normas de Morena, pues aunque no tengan ya su imagen, seguirán siendo promocionadas bajo su nombre en el estado.