Príncipes Andrés y Harry no tuvieron papel oficial en la coronación de Carlos III

Entre las polémicas de la coronación del rey Carlos III están los asistentes incómodos: los príncipes Andrés y Harry, quienes fueron invitados a la ceremonia pero no tuvieron participación oficial, debido a los escándalos en los que se han visto involucrados.

Ninguno de los príncipes tuvo participación relevante en la coronación debido a que ninguno forma parte activa de la realeza británica. Enrique, duque de Sussex, renunció a sus deberes en 2020 junto a su esposa Meghan, con quien vive en California.

Mientras que Andrés fue despojado de sus títulos por acusaciones de abuso sexual en Estados Unidos y su relación con el magnate financiero Jeffrey Epstein, quien murió en la carcel acusado de liderar una red de tráfico con mujeres menores de edad.

Harry y Andrés no aparecieron en el saludo de la Familia Real

Como era de esperarse, ni Harry ni Andrés estuvieron presentes en el balcón del Palacio de Buckingham al lado de los nuevos reyes británicos y la Familia Real para el tradicional saludo con el que termina el primer día de la coronación.

|Reuters

Incluso durante la ceremonia ninguno estuvo sentado cerca de la Familia Real, de acuerdo con los protocolos de la realeza británica, ambos se debieron haber sentado 10 filas atrás del resto de los integrantes de la familia; sin embargo, al final se sentaron en la tercera fila.

De acuerdo con medios británicos, Harry salió de la Abadía de Westminster y se dirigió al aeropuerto para regresar a Estados Unidos, donde los esperan su esposa e hijos.

Al concluir la ceremonia de coronación, los integrantes de la familia real subieron a los carruajes para continuar con la procesión de regreso al Palacio de Buckingham, mientras que el duque de Sussex se subió a un automóvil.

Algo parecido sucedió en los servicios fúnebres de la reina Isabel II, fallecida en septiembre, pues aunque ambos caminaron detrás de la procesión, ninguno pudo portar su uniforme militar, como el resto de los hombres de la familia real.

