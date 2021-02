Con anécdota de zapato, AMLO sugiere a opositores luchar con dignidad

Con una anécdota de su zapato y la dignidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó a sus opositores aprender a luchar con dignidad y les sugirió no hacer el ridículo, pues siempre debe de haber una oposición digna, respetable y eficaz.

Al referirse a las manifestaciones en su contra en los últimos días, cuando ocurrieron los apagones de energía eléctrica en el norte del país, el Presidente recordó una anécdota, cuando en una protesta, estuvo a punto de perder un zapato, lo que asimiló con la dignidad de un dirigente que tiene que dar la cara y no hacer el ridículo.

Te puede interesar: Hoy inició la campaña de vacunación contra Covid-19 en Ecatepec, el municipio del Estado de México más afectado por la pandemia.

En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador recordó los “gobiernos anteriores creían que en la política, la izquierda era como tocar el violín: que se agarraba con la izquierda, pero se tocaba con la derecha. Que era llegar al poder, ganar con promesas de izquierda y luego gobernar para satisfacer a la derecha. Estaban esperando eso, pues no”.

Agregó que en la desobediencie civil, en la no violencia, “uno aprende de cómo ser opositor: no puede uno poner en riesgo la vida de las personas. Un dirigente puede poner en riesgo si vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Un dirigente tiene que dar la cara, pero lo que menos puede hacer es el ridículo. ¡Imagínense!”.

Recordó que hace unos días cuando estaba la crisis por la energía eléctrica, la oposición llamó al consumo de más luz, cuando el gobierno estaba pidiendo disminuir el consumo de energía.

“Cuando hablo del ridículo, a lo que me estoy refiriendo es de que un dirigente, un opositor tiene que actuar con mucha dignidad. Yo recuerdo que cuando me dieron un garrotazo, fue porque estaba yo encabezando un movimiento y teníamos 500 policías”, relató.

“De lado a lado a lado había agua. Terminamos de cantar el Himno Nacional y dan la orden de que nos quiten y empiezan a caminar con los escudos y en una de esas me dan un garrotazo, pero al mismo tiempo se me estaba saliendo el zapato y entonces decido bajarme para que no se me saliera el zapato, porque imaginé cómo iba a salir de esto sin zapato, es el ridículo. No.

“La dignidad. Bueno, me dieron más duro porque me bajé, casi me puse ahí, pero salí de ahí con mi zapato. Todo eso es enseñanza y conviene que estudien, que lean el libro que se hizo en el siglo XIX, Desobediencia civil, y ver a Gandhi, a Luther King, a Mandela”, recomendó.

Lopez Obrador insistió en que siempre “debe de haber oposición digna, respetable y eficaz, porque la democracia implica oposición, son contrapesos necesarios para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel, y a eso aspiramos, a establecer una auténtica democracia en el país”.

Te puede interesar: AMLO dice que él tiene otros datos sobre el aeropuerto Texcoco