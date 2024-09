Ángel Manuel, ejemplo de voluntad y determinación; discapacidad no le impidió ser gasero

Les presentamos la inspiradora historia de Ángel Manuel, un hombre de 48 años que trabaja como gasero y chofer de una camioneta en Morelos . Aunque podría parecer un trabajo común, Ángel tiene una discapacidad y lo realiza sin tener ambos brazos.

“Tuve un accidente con la luz, me electrocuté cuando yo tenía 14 años"; explicó Manuel para los micrófonos de Azteca Noticias.

Una condición que adquirió en un trágico accidente mientras trataba de colocar una antena de TV en su casa. A pesar de esta adversidad, Ángel nunca se ha dejado vencer.

“Nunca me he quedado estancado en decir estoy así, no puedo hacer nada y todos siempre me dieron ánimos para poder hacer lo que yo quisiera”, narró Ángel Manuel.

Ángel Manuel, con voluntad y determinación a pesar de discapacidad

Es padre de cuatro hijos y, lejos de verse como una persona con discapacidad, ha demostrado que la fuerza de voluntad y la determinación pueden superar cualquier obstáculo.

“Como ha sido siempre mi profesión, pues me acomodé, me adapté a todo y me busqué la forma de cargar los tanques y sí, cargo los tanques”, narró con orgullo.

Sus amigos lo consideran un ejemplo a seguir, y su actitud positiva ha sido una fuente de inspiración para quienes también enfrentan enfermedades o limitaciones físicas.

“Incluso una señora me dijo que viéndome a mí, ella se animó a manejar porque está enferma, y le daba miedo manejar, dice, pero viéndote a ti me animaste para poder manejar”, añadió.

Ángel no solo ha superado los desafíos de su vida diaria, sino que también ha marcado la diferencia en la vida de quienes lo rodean, demostrando que no hay límites cuando se tiene la motivación y el coraje necesarios.

“Irte adaptando a la vida, a las cosas, a tu fijarte una meta y decir si puedo, y lo vas a lograr, si dices si puedo, lo vas a lograr”, sentenció.