¿Querían asaltar al conductor? Captan a tres sujetos brincando frente a un auto en Cuajimalpa, CDMX

La delincuencia sigue afectando a los automovilistas hasta de las vías rápidas, pues buscan sorprenderlos de maneras creativas para hacer que hagan paro total y ellos puedan cumplir su cometido; como sucedió en la México-Toluca, en Cuajimalpa, CDMX.

En redes sociales se viralizó un video que captó el momento en que tres hombres saltaron una barda para intentar interceptar a un vehículo en movimiento dentro de la alcaldía Cuajimalpa.

Intentan asaltar a conductor en la carretera México-Toluca

El hecho se fue sobre la carretera México-Toluca. Un conductor que pasaba por la vialidad grabó con la cámara de su auto cómo sujetos brincaron de repente la barda de un desnivel.

Los sospechosos invadieron el carril de circulación para intentar ponerse en el camino del vehículo.

Así es el modus operandi en Cuajimalpa

Como se puede ver en las imágenes difundidas, la forma en que los tres hombres se abalanzaron sobre el arroyo vehicular apunta a un intento de asalto.

La intención de los sujetos era obligar al automovilista a frenar por completo para poder a3ordarlo, aprovechando la poca iluminación.

Conductor logra escapar del asalto

Afortunadamente, el automovilista se dio cuenta a tiempo de las intenciones de los sospechosos.

Lejos de detenerse o dudar, el chofer pisó el acelerador para esquivarlos, logrando salir del punto antes de que los hombres pudieran rodear su coche y causarle algún daño.

#Alerta 🔴 |



Sujetos se arrojan al paso de vehículos en el desnivel de La Pila, dir. CdMx, zona de #Cuajimalpa.

Así lo captó un automovilista. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/g1LQZeT1DC — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 8, 2026

Reportan zona de riesgo en el bajo puente de La Pila

Tras la publicación del video, usuarios en redes sociales dijeron que el incidente ocurrió en el bajo puente de La Pila. Recordaron que un par de kilómetros atrás ya se habían denunciado modalidades parecidas, donde delincuentes colocaban piedras en la zona de curvas para dañar las llantas, obligar a los conductores a detenerse y robarles.

Delincuencia acecha a coches en vías rápidas

Los robos en vialidades de alta velocidad se han vuelto cada vez más recurrentes en la República Mexicana.

Ya no solo los camiones de carga sufren este tipo de asaltos en vías transitadas, sino también los autos particulares que pasan de noche.

Se recomienda no parar si es que ves alguna situación extraña y reportarla a las autoridades.