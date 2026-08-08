Ángel Aguirre se queda en la cárcel; lo acusan de destruir información del caso Ayotzinapa

A unas horas de haber sido detenido y trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México, dictan prisión preventiva a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, acusado de ocultar evidencia del caso Ayotzinapa.

El exgobernador compareció este viernes ante un juez de control, quien le dictó prisión preventiva oficiosa por su presunta participación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace casi 12 años.

Ante ello, Aguirre Rivero continuará recluído en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

Qué delitos le imputan a Ángel Aguirre

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exgobernador de los delitos de desaparición forzada, además de que le imputa la destrucción de videos de la detención de un grupo de normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala.

De acuerdo con reportes de diversos medios, el exgobernador compareció en silla de ruedas y sin llevar puesto el uniforme de reos.