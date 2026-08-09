Se subió a un auto de aplicación en la Roma Norte y apareció sin vida en Ecatepec: Así secuestraron a un servidor público de la Fiscalía de la CDMX

La Fiscalía de la Ciudad de México, CDMX, dio a conocer la vinculación a proceso de una mujer llamada Karen "N", quien estaría implicada en el secuestro exprés de un servidor público perteneciente a la dependencia gubernamental.

Las grabaciones del C5 fueron las que los guiaron hacia los sospechosos.

Así secuestraron al servidor público en la Roma Norte

Los hechos iniciaron la madrugada del 9 de mayo de 2026, cuando el servidor público salió de un local en la colonia Roma Norte.

La víctima se subió un auto de plataforma conducido por Eduardo “N”, quien avanzó hacia la alcaldía Gustavo A. Madero para subir al vehículo a Karen “N”. Ambos sospechosos le quitaron sus teléfonos y su cartera durante el trayecto.

Encuentran cuerpo de servidor público en Ecatepec

Los acusados llevaron al funcionario hasta la colonia El Chamizal, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde lo abandonaron.

Horas después, los sospechosos usaron una de las tarjetas bancarias de la víctima para retirar 8 mil 100 pesos en efectivo dentro de una plaza comercial de la capital.

Cámaras de seguridad identifican a los sospechosos

Luego de que la familia reportara la desaparición del hombre, la Policía de Investigación analizó los videos del C5 capitalino y de cámaras particulares.

Con ese material, los agentes reconstruyeron la ruta del auto y dieron con los presuntos responsables. Peritos del Estado de México ubicaron el cuerpo sin vida en Ecatepec y confirmaron su identidad.

Capturan a dos implicados en distintas alcaldías

Con las pruebas encontradas, el juez emitió las órdenes de aprehensión. Agentes arrestaron a Eduardo “N” en la Venustiano Carranza a finales de junio, mientras que a Karen “N” la capturaron el 31 de julio en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Juez determina prisión preventiva para los acusados

Eduardo “N” fue vinculado a proceso a inicios de julio y recibió tres meses para la investigación complementaria.

Por otro lado, un juez de control dictó vinculación a proceso contra Karen “N” por el delito de secuestro exprés agravado, dejando a la imputada bajo prisión preventiva mientras corre el plazo de dos meses.