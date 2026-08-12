Daba el ‘pitazo’ a grupos delictivos: cae encargado del C2 en Villa de Tezontepec, Hidalgo

Agentes detuvieron este martes 11 de agosto de 2026 al encargado del sistema de videovigilancia y monitoreo de seguridad, conocido como C2, del municipio de Villa de Tezontepec, en Hidalgo, por presuntamente proteger a grupos delictivos.

La Secretaría de Seguridad del estado de Hidalgo informó que, luego de tareas de inteligencia, se detectó la presunta complicidad del funcionario municipal con células criminales que operan en la región, sin embargo, por ahora se han reservado más detalles sobre qué bandas estarían relacionadas.

Funcionario del C2 alertaba de operativos a delincuentes

Jaime Vidal "N" al parecer alertaba de los operativos y movimientos policiacos a los delincuentes para que estos pudieran realizar sus actividades delictivas y evitar ser detenidos.

Durante un cateo en su domicilio, fueron aseguradas presuntas dosis de marihuana y sustancias con características de “cristal”. El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la fiscalía estatal.

Detienen a mandos de la policía por supuestos nexos criminales

El 12 de mayo de 2026, fueron detenidos en el municipio de Tezontepec de Aldama, en el mismo estado, el director de Seguridad Pública municipal, el subdirector de la corporación y un ex policía por presuntos vínculos con grupos delictivos en la región.

Se trata de Raymundo "N", director de la policía municipal; Mario "N", subdirector de la corporación, y Carlos Humberto "N", ex oficial, quienes fueron arrestados durante cateos realizados en distintos puntos del municipio, así como en instalaciones de Seguridad Pública local.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que tras varias denuncias y trabajos de inteligencia se detectaron posibles relaciones entre los detenidos y grupos criminales.

Ana María Rivera, presidenta municipal de Tezontepec de Aldama, informó en un comunicado que su administración colaborará con las investigaciones y afirmó que no encubrirán actos de corrupción ni conductas fuera de la ley.

En tanto, la Procuraduría de Hidalgo trabajaría en la integración de la carpeta de investigación y así definir la situación jurídica de los detenidos.