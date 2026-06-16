Fecha y hora EXACTA para ver el Argentina vs. Argelia, partido de la fase de grupos del Mundial 2026, por Azteca 7
La fase de grupos del Mundial 2026 continúa y Argentina buscará sumar puntos ante Argelia. Conoce todos los detalles para seguir el encuentro.
Dentro de la primera ronda de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️, uno de los partidos más esperados por todos es el de Argentina y Argelia, quienes se enfrentarán durante la fase de grupos del Mundial 2026. Ahora te contamos cómo poder verlo de manera GRATUITA por Azteca 7.
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¿Cuándo es el partido entre Argentina vs. Argelia?
Si estás buscando la fecha y hora exacta para seguir el encuentro a través de Azteca 7, te contamos que el encuentro está planeado para el día de mañana y aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte nada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️.
- De acuerdo con el protocolo, el partido se tiene planeado para el próximo 16 de junio del 2026.
- El partido entre Argentina y Argelia marcará el debut de Argelia dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️
- El encuentro se llevará a cabo dentro del estadio Kansas City Stadium en Misuri, Estados Unidos.
¿Cómo, a qué hora y por dónde ver Azteca 7?
Toma en cuenta que el partido entre Argentina y Argelia podrás verlo de manera gratuita por Azteca 7 dando clic aquí.
- Para ver el partido desde México, toma en cuenta que la transmisión será en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
- Desde Argentina, el partido comenzará en punto de las 22 horas, tiempo local.
- Para el caso de Colombia, Perú y Ecuador, la transmisión comenzará en punto de las 20:00 horas.
- En el caso de Estados Unidos, la transición comenzará en punto de las 21:00 horas, tiempo del este.
¿Dónde ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?
Recuerda que Azteca 7 transmite de manera gratuita 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️. No te pierdas nada de la cobertura mundialista y sigue toda la cobertura por nuestras redes sociales y plataformas digitales.