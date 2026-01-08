¿Dónde quedaron los animales del Refugio Franciscano y qué pasará con ellos? Todo lo que tienes que saber

El rescate de cientos de animales del Refugio Franciscano , encendió la polémica en la Ciudad de México y colocó nuevamente el tema del maltrato animal en el centro del debate público.

El operativo, llevado a cabo en un predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, provocó la movilización de activistas y defensores de los derechos de los animales, quienes exigieron información clara sobre el estado de salud y el destino de los perros y gatos que habitaban el lugar.

La presencia de elementos de seguridad y autoridades capitalinas derivó en momentos de tensión, luego de que manifestantes reclamaran falta de transparencia durante el proceso de retiro de los animales.

Reportes de maltrato animal: Así comenzó el resguardo de perros y gatos

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el operativo se originó en medio de una disputa legal entre particulares relacionada con el predio donde operaba el santuario. No obstante, las autoridades decidieron intervenir tras detectar indicios de maltrato animal, principalmente por condiciones de hacinamiento y descuido.

Durante las labores encabezadas por elementos de la Policía de Investigación (PDI) y organismos de protección animal, se registraron empujones y jaloneos entre manifestantes y autoridades. Activistas exigieron conocer cuántos animales fueron retirados y cuál sería su destino final, ya que en el lugar se concentraban cerca de mil perros y gatos.

Las protestas reflejaron la preocupación de la sociedad civil ante el temor de que los animales no reciban la atención adecuada tras el rescate.

Continúa presencia policial al exterior del Refugio Franciscano localizado en @CuajimalpaGob , donde esta mañana rescataron a 900 perros y gatos durante un operativo por presunto maltrato animal.



Algunos policías se retiran y son relevados por otro grupo.



Más detalles:… pic.twitter.com/0wfhcNGDK8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 8, 2026

¿Qué pasará con los animales del Refugio Franciscano? Todo lo que se sabe de los perros y gatos

Las autoridades capitalinas informaron que el objetivo del operativo es poner a salvo a los animales y garantizarles atención médica inmediata. De acuerdo con lo señalado, muchos de ellos presentaban condiciones de salud delicadas que vulneraban su derecho a una vida digna y libre de maltrato.

Brugada aseguró que el rescate se está realizando bajo protocolos específicos y que se llevará un registro detallado de cada uno de los animales atendidos. Además, adelantó que, una vez recuperados, se impulsará una campaña de adopción responsable para brindarles un hogar definitivo.

En relación con el Refugio Franciscano, se informa que se realizó el rescate de 936 animales, la mayoría con huellas de maltrato y en condiciones de salud delicadas. A todos ellos se les ha brindado atención médica y varios permanecen hospitalizados.

El Gobierno de la Ciudad de… pic.twitter.com/C70tkOzDKZ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 7, 2026

¿A dónde serán trasladados los animales rescatados del refugio Franciscano?

Tras el operativo, los animales fueron dispersados en distintos espacios de atención, de acuerdo con la gravedad de su estado de salud. Aquellos que presentaban condiciones críticas fueron llevados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en Iztapalapa, mientras que otros grupos quedaron bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco y del albergue canino de la Secretaría del Medio Ambiente, en la zona del Ajusco.

El balance preliminar del rescate da cuenta de la magnitud del problema al interior del Refugio Franciscano. En total, 936 animales fueron asegurados, y la mayoría de ellos mostraba señales evidentes de abandono o crueldad. De ese universo, 798 perros y gatos presentaban huellas de maltrato, 20 tuvieron que ser hospitalizados de manera inmediata y 21 ya no contaban con vida al momento de la intervención.