Elementos de la SSC desalojan a más de 900 animales del Refugio Franciscano; señalan maltrato y malas condiciones

Durante la mañana de este miércoles 7 de enero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México , Clara Brugada, anunció que 200 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizarán un operativo para resguardar a más de 900 animales del Refugio Franciscano, ubicado en la carretera México Toluca, alcaldía Cuajimalpa.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la conferencia de prensa. https://t.co/mrMtwxfZg6 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 7, 2026

De acuerdo con lo dicho en la conferencia de prensa, la decisión del operativo se realizó tras comprobarse situaciones graves de maltrato, problemas de salud y hacinamiento. Aunque la mandataria reiteró que su administración no intervendrá en la disputa jurídica por la propiedad del predio (litigio entre particulares y la Fundación Haghenbeck), enfatizó que la intervención era urgente para salvaguardar la vida de los ejemplares.

Estado crítico y destino: Del Ajusco a clínicas privadas

El reporte oficial indica que algunos de los animales rescatados se encuentran en situación crítica, por lo que requerían atención médica inmediata.

La mayoría serán trasladados a un espacio habilitado por el gobierno de la Ciudad en la zona del Ajusco, donde se garantizará su alimentación y resguardo. Aquellos que necesitan intervención urgente fueron derivados a hospitales veterinarios, clínicas de la Ciudad e incluso a clínicas privadas para estabilizarlos.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no hay personas detenidas por las condiciones en las que operaba el refugio, pero se mantiene abierta una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre el maltrato detectado.

Además, Clara Brugada anunció que este caso sentará un precedente: próximamente presentarán iniciativas de ley para regular los refugios y albergues de animales en la capital, con el fin de evitar que lugares destinados a la protección se conviertan en focos de sufrimiento y negligencia.

#Importante | En coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @PAOTmx, 200 elementos de la #BrigadaDeVigilanciaAnimal, de Tránsito y de la Policía Metropolitana de la @SSC_CDMX, participan en el operativo de rescate y resguardo de los animales que se encuentran en un predio ubicado en… pic.twitter.com/5flWpGhuhv — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 7, 2026

En redes sociales comenzaron a circular las condiciones en las que se encontraban cientos de perros en el predio. Donde incluso muestran signos de que tienen miedo cuando se acercan personas hacia ellos, también se puede observar cómo se encuentran encerrados.

