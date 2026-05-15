¡Qué poco padre! Bebé de seis meses es abandonado por su papá en un taxi en Ecatepec

La rápida acción de un conductor de plataforma y de la policía municipal de Ecatepec permitió el rescate de un bebé de apenas seis meses de edad, quien fue abandonado a su suerte en el asiento trasero de un vehículo. El presunto padre del menor, identificado como Raúl Michell “N”, se encuentra bajo investigación tras haber huido del sitio y regresar horas después sin documentos que acreditaran su parentesco.

Los hechos se desencadenaron cuando un chofer de aplicación solicitó el apoyo de la oficial María Teresa Reséndiz en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección. El conductor relató una secuencia inverosímil: un pasajero abordó con el bebé en brazos, se detuvo en un taller para recoger una motocicleta y le pidió que lo siguiera; sin embargo, metros adelante, el sujeto aceleró y desapareció entre el tráfico de la Vía Morelos, dejando al niño atrás.

#LoÚltimo | Un bebé de seis meses de edad fue rescatado por policías de Ecatepec tras ser abandonado en un taxi de aplicación. Los primeros reportes informan que el conductor de un taxi de aplicación pidió ayuda los elementos, declaró que un sujeto tomo un viaje con el bebé en… pic.twitter.com/9dRK2C7PpJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

Tenían al bebé descuidado esos padres negligentes

Al revisar al menor, la oficial Reséndiz encontró que el pequeño estaba sucio y mojado. En la mochila que el hombre dejó en el auto, las autoridades hallaron evidencia del descuido: un biberón con atole descompuesto y dos botellas de alcohol, lo que agravó la situación de vulnerabilidad del infante.

"El niño estaba en una situación lamentable; lo primero fue asearlo, conseguirle ropa limpia y alimentarlo antes de trasladarlo a las instalaciones médicas", informaron las autoridades locales.

Ya está resguardado en el DIF

Aproximadamente cinco horas después del reporte, Raúl Michell “N” se presentó ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec para reclamar al menor. No obstante, al no contar con acta de nacimiento, registro ni CURP, y al no presentarse la madre del niño, la procuradora determinó que el pequeño quedara bajo custodia del DIF.

El hombre fue detenido en el lugar mientras el Ministerio Público inicia la denuncia correspondiente por posible abandono y omisión de cuidados. Por ahora, el bebé ha sido trasladado a la Casa Hogar de Ecatepec, donde recibirá la atención y el resguardo que su entorno familiar no pudo garantizarle.