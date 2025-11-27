Rescatan a sobreviviente un día después del masivo incendio en Hong Kong; hay 65 muertos

Tras el incendio que consumió un complejo de departamentos en Hong Kong, los servicios de emergencia lograron el rescate de una persona con vida de entre los escombros, 24 horas después del siniestro

El siniestro que consumió siete edificios en el distrito de Tai Po dejó un saldo de al menos 65 muertos. La zona es conocida por albergar a varios residentes adultos mayores.

Milagro en Tai Po: rescatan con vida a un hombre 24 horas después del incendio

Los bomberos encontraron a un hombre en el décimo sexto piso de la torre Wang Tai, una de las afectadas por el incendio en este 27 de noviembre de 2025, a las 20:00 horas local, 6:00 horas del centro de México.

El Departamento de Bomberos abundó que 70 personas resultaron lesionadas y 10 bomberos están heridos. Además, también un bombero está entre las personas que fallecieron.

Voluntarios y veterinarios rescatan docenas de gatos y perros en Tai Po

Mientras seguían las labores de los cuerpos de emergencia para contener el incendio en los complejos de departamentos en Tai Po, un grupo de voluntarios entró en acción para rescatar a las mascotas de la propiedad.

Trabajadores de protección animal que llevaban jaulas tuvieron que negociar con la policía para poder pasar el cerco de seguridad.

“Desde ayer contamos con unos 20 voluntarios rescatando animales y personas. También hay veterinarios y enfermeros veterinarios ayudando”, dijo Anson Cheng, del grupo de protección animal Hong Kong Guardians, quien añadió que hasta el momento han rescatado a una docena de gatos y entre siete y ocho perros.

La policía local declaró el jueves que el incendio podría haberse propagado debido a andamios inseguros y materiales de espuma utilizados durante las labores de mantenimiento por una empresa de construcción que calificaron como “gravemente negligente”.

Papa León XIV envía telegrama y ora por las víctimas del incendio en Hong Kong

Mientras tanto, el papa León XIV expresó sus condolencias y aseguró que ora por las víctimas tras el incendio masivo en Hong Kong, incluso envió un telegrama al cardenal Stephen Chow Sau-Yan, obispo de Hong Kong.

La misiva, firmada por Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano a nombre del Pontífice, expresa que el papa envía “la seguridad de su solidaridad espiritual a todos los que sufren los efectos de esta calamidad, especialmente a los heridos y a las familias en duelo”.