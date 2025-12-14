Terrorismo en Australia: Esto sucedió en el tiroteo que dejó 11 muertos en playa Bondi

Al menos 11 personas murieron durante un ataque calificado como terrorista durante una celebración del primer día de Hanukkah en la playa Bondi, en Australia .

Dos tiradores y un posible tercer atacante: la respuesta de la policía de Nueva Gales del Sur

Las autoridades recibieron el reporte de un incidente alrededor de las 16:00 horas, tiempo local de hoy 14 de noviembre de 2025. La policía de Nueva Gales del Sur informó en un inicio que había detenido a dos personas tras el tiroteo y pidió a los residentes que evitaran la zona.

BREAKING: Active shooters reported in Bondi Beach, Australia

El ataque ocurrió en un evento en la playa Bondi, el cual consistía en un festival con motivo de las celebraciones del Hanukkah, el cual comienza a la puesta del sol.

La policía de Nueva Gales del Sur informó que uno de los atacantes fue abatido y otro más está en condición crítica, mientras que la cifra de víctimas fatales asciende a 11.

Video clave: la caída de uno de los atacantes desde un puente tras la intervención policial

Un video grabado por un dron durante el ataque mostró a uno de los atacantes en un puente, el cual tropezó y cayó al suelo después de la respuesta de la policía.

La policía de Nueva Gales del Sur declaró este ataque como terrorista, debido a que ocurrió en el primer día de Hanukkah , así como por el uso de armas en la escena del crimen. Añadieron que investigan a un posible tercer tirador.

Man refuses to take cover and points at one of the Bondi Beach terrorists while the terrorist was trying to shoot innocent people.



Witnesses say police officers completely froze during the terror attack and did nothing.



"Twenty minutes, there was four policemen there. Nobody…

¿Por qué son raros los tiroteos en Australia? El antecedente de la masacre de 1996

Los tiroteos en Australia son bastante raros. Una masacre en 1996 que dejó a 35 muertos y 23 heridos motivó el refuerzo de las leyes de posesión de armas de fuego. En esa ocasión, el ataque sucedió en el estado australiano de Tasmania.

El tiroteo más reciente fue el 12 de diciembre de 2022, que dejó seis muertos en un campo rural en Wieambilla, en el estado de Queensland. En esa ocasión, dos oficiales de policías fueron atacados por teóricos de la conspiración cristianos. Los tres atacantes y uno de sus vecinos fueron abatidos por las autoridades.

