Peticiones no son capricho; desconoce condiciones de transportistas: ANTAC a gobierno por paro

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) aseguró que los dichos del gobierno sobre su paro del 6 de abril habla del desconocimiento de las condiciones de los transportistas.

En un comunicado, la agrupación rechazó que la Secretaría de Gobernación minimizara sus motivos para manifestarse, pues aseguró que es una muestra del desconocimiento de las condiciones con las que opera el sector.

Explicaron que su respuesta muestra la total ignorancia sobre cómo funcionan y a las situaciones a las que se enfrentan los transportistas como son lala inseguridad en las carreteras que se viven a diario, donde muchos pierden la vida, además de los altos costos operativos que "asfixian" al sector.

También aseguraron que la burocracia excesiva para los transportistas lejos de apoyarlos es un obstáculo que se suma a los anteriores. Además de la falta de justicia y respaldo para las familias de transportistas que murieron en cumplimiento de su labor.

La realidad no se cambia con comunicados, sino con acciones concretas: transportistas a gobierno

La ANTAC aseguró que aunque hay mesas de diálogo, las problemáticas no se solucionan de fondo y por ello se decidió salir a manifestarse este 6 de abril.

Reiteraron que el transporte de carga es un pilar fundamental para el país fundamental para la economía del país, por ello es que sus demandas no son caprichos, son necesidades urgentes.

Qué piden los transportistas al gobierno federal

Estrategias reales y efectivas de seguridad en carreteras.

Apoyo directo a transportistas afectados por la violencia.

Respaldo a viudas y huérfanos de compañeros caídos.

Simplificación administrativa en trámites.

Condiciones justas para la operación del transporte de carga.

Carreteras afectadas el 6 de abril por transportistas