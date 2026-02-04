Detienen al papá de “El Tortas”, exlíder de La Anti Unión Tepito

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a Jorge “N”, de 71 años, padre del exlíder del grupo delictivo La Anti Unión Tepito, Jorge Flores Conchas, alias “El Tortas” .

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también detuvieron a otro sujeto llamado Edgar Josafath “N”, de 27 años de edad, presunto miembro del mismo grupo delictivo, organización que ha mantenido disputa con La Unión Tepito por el control del de la venta de droga.

“El Tortas” está un centro penitenciario de la Ciudad de México. Ambos son vinculados a los delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y robo.

Catean casas ligadas con La Anti Unión Tepito en CDMX

Los oficiales, junto con personal de la Fiscalía General de Justicia y con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional, catearon dos predios en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, posiblemente utilizados para narcomenudeo por parte de La Anti Unión Tepito .

El primer despliegue se llevó a cabo en la calle Lago Cupatitzio, de la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron al hombre de 27 años y aseguraron 100 dosis de cocaína, 100 bolsitas de plástico con metanfetamina, un arma de fuego con tres cartuchos útiles y un teléfono celular.

Papá de “El Tortas” fue detenido con droga en la Guerrero

Mientras que en la calle Moctezuma, de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, se aseguraron 100 dosis de cocaína, 50 bolsas pequeñas de plástico con marihuana, 100 bolsitas de plástico con metanfetamina y fue detenido el papá de “El Tortas” .

Ambos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso. Asimismo, ambos inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

¿Quién es “El Tortas” de La Anti Unión Tepito?

Jorge Flores Conchas, “El Tortas” , fue detenido el 28 de mayo de 2019. Ese mismo día se capturó a Pedro Ramírez Pérez, “El Jamón”, principales cabecillas de los grupos criminales La Anti-Unión y La Unión Tepito.

Flores Conchas fue detenido en Tlalpan por personal de la Agencia de Investigación Criminal. Era considerado responsable de homicidios, secuestro, extorsión, cobro de piso, venta y distribución de estupefacientes, en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Un año después fue condenado a ocho años de prisión por delitos de contra la salud en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio en la modalidad de venta; posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.