Padre de Checo Pérez explota contra Morena tras perder candidatura en Jalisco: “Farsa”

Rumbo a las elecciones de 2024 en México, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) eligió al coordinador de la defensa de la 4T en Jalisco. A pesar de que Carlos Lomelí encabezó la encuesta interna del partido guinda, por la cuota de género será Claudia Delgadillo quien esté al frente del partido en los próximos comicios.

En medio de toda esta decisión, hubo un personaje que se robó los reflectores mientras Mario Delgado se presentaba en rueda de prensa para anunciar a los ganadores. Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, fue quien se presentó ante los medios de comunicación para despotricar sobre el proceso y tacharlo como “una farsa”.

El diputado, quien afirmó en múltiples ocasiones querer ser gobernador de Jalisco y que intentó participar en el proceso interno de Morena, se retiró a mitad del evento y aseguró que dos horas antes le habían dicho quién iba a ser el ganador.

¿Qué dijo el papá de Checo Pérez tras resultados del proceso de Morena?

“Lo que nos hicieron, la ofensa que nos hicieron a los seis es una gran ofensa, y el único que tuvo el valor de salir por esta puerta es tu servidor, yo tengo mucha dignidad”, aseguró Pérez Garibay ante los medios.

Así ‘explotó’ el papá de ‘#Checo’ por quedar último en Jalisco! El diputado federal, Antonio Pérez Garibay, abandonó la reunión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena señalando que no se prestaría a una farsa. pic.twitter.com/ozGasvCmjc — contacto.news (@contactonews1) November 11, 2023

El padre de Checo Pérez mencionó estar “desilusionado” de las formas e incluso lamentó que hayan usado el nombre de Claudia Sheinbaum, a quien se refirió como la “doctora” en todo momento.

“Yo no voy a prestarme a esta farsa. No es justo, Jalisco es más que esto”, mencionó en un tono molesto Antonio Pérez Garibay. “Cantada vale triple. Dos horas antes (me dijeron quién iba a ganar) (...) Que este personaje lo haya puesto en la mesa y decir que ya estaba negociado y pactado Jalisco, yo no lo voy a soportar”, sentenció.

Posteriormente, en entrevistas a medios nacionales, aseguró que renunciará al partido de Morena tras lo sucedido en el proceso interno de Morena en el estado de Jalisco, rumbo a las elecciones que decidirán a nuevo gobernador.

Elecciones 2024: ¿Quién ganó como coordinador de Morena en el estado de Jalisco?

Carlos Lomelí fue el ganador de la encuesta interna de Morena en Jalisco, con un total de 23.9% de los votos; sin embargo, no será el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación debido a los acuerdos internos del partido para respetar la paridad de género. Este sitio será ocupado por Claudia Delgadillo, quien consiguió el 18.6% de los votos.