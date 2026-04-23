Darán 3 mil pesos de apoyo para pago de renta en Guadalajara a jóvenes de menos de 30 años; ¿cómo me registro?

Vivir solo en la capital de Jalisco es un lujo que cada vez menos jóvenes pueden costear. Entre el depósito, la renta y los servicios, el sueldo se esfuma. Por eso, el municipio de Guadalajara puso en marcha una de las ocho acciones de su plan "Vivienda para Vivir Bien": el programa Renta para Jóvenes.

Es la primera vez que un municipio en el país diseña un esquema de este tipo para atacar directamente la crisis de acceso a la vivienda.

¿En qué consiste el programa de apoyo para la renta de los jóvenes en Guadalajara?

El plan es seleccionar a poco más de 200 tapatías y tapatíos que tengan ganas de seguir viviendo o mudarse a Guadalajara. El apoyo consiste en un depósito mensual de 3 mil pesos que servirá para cubrir una parte del alquiler.

No es una solución total, pero sí un respiro importante para quienes están empezando su vida laboral o siguen estudiando y ya no viven con sus padres.

Requisitos para el apoyo de pago de renta en Guadalajara

Para entrar en la lista de beneficiarios, lo primero es cumplir con la edad: debes tener entre 18 y 30 años. Además, es indispensable comprobar que eres residente del municipio de Guadalajara y que seas de allá.

El programa está enfocado en personas que realmente necesiten el impulso económico para mantener su hogar, por lo que se revisará que la documentación esté en orden.

¿Dónde y cómo me inscribo a Vivienda para Vivir Bien?

Debes entrar al portal oficial del gobierno municipal (sso.guadalajara.gob.mx) y llenar el formulario correspondiente. Ten a la mano tus documentos básicos y asegúrate de completar el registro antes del 30 de mayo, que es cuando cierra la convocatoria.

Una vez enviado, solo queda esperar a que el comité seleccione a los participantes basándose en los criterios de necesidad y cumplimiento de reglas.

¿Cuánto cuesta la renta en Guadalajara, Jalisco?

El reto es grande si miramos los números del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG). El precio promedio de una renta en la ciudad ronda los 26 mil 845 pesos, aunque existen opciones desde los 4 mil hasta los 100 mil pesos en zonas de lujo.

Si bien hay barrios donde puedes encontrar algo por 3 mil o 5 mil pesos, suelen ser áreas alejadas o espacios muy reducidos. Este apoyo de 3 mil pesos cobra sentido cuando vemos que la mediana de precios es de 24 mil pesos; es decir, la mayoría de los jóvenes necesitan compartir depas o buscar subsidios para sobrevivir.

Precios de rentas en Jalisco

La zona vecina de Zapopan se mantiene como la más cara de todo el estado. Esto empuja a muchos a buscar opciones en el corazón de la capital, donde este nuevo programa busca generar un equilibrio.