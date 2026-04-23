¿Falsos reclutadores?: Detienen a dos por el feminicidio de Brenda Kelly en Morelos

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra Herlinda “N” y Alexander “N”, presuntos responsables de la desaparición y posterior feminicidio de Brenda Kelly Analco Santanero.

La captura se realizó tras un operativo interinstitucional en el municipio de Axochiapan, luego de que la joven de 29 años fuera hallada sin vida el pasado lunes. Brenda fue víctima de un modus operandi que ha encendido las alarmas en el centro del país: el uso de vacantes de empleo falsas en redes sociales como anzuelo para captar a mujeres jóvenes.

#FiscaliaMorelosInforma📄DETIENEN A DOS PERSONAS POR HECHOS DELICTIVOS EN PERJUICIO DE BRENDA KELLY



• Fueron aprehendidos por desaparición cometida por particulares agravada y delitos vinculados con la desaparición de personas



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Fue engañada con una falsa entrevista de trabajo

La reconstrucción de los hechos indica que Brenda Kelly salió de su domicilio el jueves 16 de abril con la ilusión de asistir a una entrevista laboral. Había contactado a una supuesta reclutadora a través de grupos de Facebook y el punto de encuentro fue el parque "El Corazón del Niño", en Axochiapan. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con ella.

El caso presenta similitudes alarmantes con el feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue hallado recientemente en un sótano de un edificio ubicado en la Avenida Revolución, bajo el mismo engaño de una oferta de trabajo.

Operativo para capturar a los posibles responsables

La detención de Herlinda “N” y Alexander “N” fue el resultado de un despliegue coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.



Los cargos: Ambos enfrentan delitos vinculados con la desaparición de personas. Sin embargo, a Alexander "N" se le imputa adicionalmente el delito de desaparición cometida por particulares agravada .

Ambos enfrentan delitos vinculados con la desaparición de personas. Sin embargo, a se le imputa adicionalmente el delito de . El hallazgo: El cuerpo de la víctima fue localizado el lunes 20 de abril tras un cateo derivado de la investigación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Negligencia y alerta roja para las buscadoras de empleo

El feminicidio de Brenda Kelly ha desatado una ola de indignación contra la Fiscalía de Morelos. Familiares y colectivos denuncian que la ficha de búsqueda circuló con lentitud y que la reacción oficial solo ocurrió ante la presión social. Este caso subraya un peligro sistemático: el uso de perfiles digitales falsos como herramienta de depredación.

Las autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informaron que en las próximas horas un juez de control determinará la situación jurídica de los detenidos, mientras la familia de Brenda exige que se rastreen las cuentas de origen que sirvieron como "anzuelo" para este crimen.