Impacta imagen de líder del Partido Verde desde un hospital; confirma pausa en sus actividades

Si en los últimos días notaste la ausencia de Carlos Puente, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, ya se reveló el motivo y es que recientemente informó que se encuentra hospitalizado debido a un tema de salud.

A través de su cuenta de X, el diputado compartió una fotografía en la que aparece desde una cama de hospital mientras recibe atención médica por vía intravenosa. En el mensaje explicó que lleva cinco días alejado de sus actividades políticas y laborales debido a esta situación.

“Desde hace cinco días he estado ausente de las actividades políticas y laborales que realizo cotidianamente debido a un tema de salud”, escribió Carlos Puente.

El legislador, quien también es mencionado como aspirante a la gubernatura de Zacatecas, señaló que recibió atención médica de manera oportuna, lo que permitió que su estado de salud comenzara a mejorar.

FOTO: Coordinador del Partido Verde aparece hospitalizado

En su publicación, Carlos Puente reconoció el trabajo del personal médico que lo ha acompañado durante este proceso y destacó la importancia de recibir atención especializada cuando se presenta una complicación de salud.

“Hice una oportuna parada en pits con los médicos, las enfermeras y todo el personal médico, a quienes siempre les reconozco esa gran labor que realizan”, expresó.

El coordinador parlamentario del Partido Verde aseguró que la situación “va caminando bien” gracias a los cuidados recibidos y dijo confiar en que podrá reincorporarse próximamente a sus responsabilidades.

“Afortunadamente, la situación va caminando bien gracias a ellos y a Dios. En los próximos días me estaré reincorporando”, agregó al tiempo que pidió que las personas cuiden su salud.

¡Buenas tardes amigas y amigos!



Desde hace cinco días he estado ausente de las actividades políticas y laborales que realizó cotidianamente debido a un tema de salud.



(Abro 🧵 (1/3) pic.twitter.com/UEuRaF0psg — Carlos Puente Salas (@CarlosPuenteZAC) July 23, 2026

¿Qué le pasó al Coordinador del Partido Verde? Esto se sabe

Hasta el momento, Carlos Puente no detalló cuál es el padecimiento que lo llevó a recibir atención médica ni cuánto tiempo permanecerá bajo cuidados hospitalarios. Sin embargo, aseguró que continúa avanzando en su recuperación y que espera volver pronto a sus actividades habituales.

El mensaje generó reacciones entre usuarios y seguidores del legislador, quienes le expresaron deseos de pronta recuperación ante la noticia de su ausencia temporal.