¡Muerte Dafne llega al Congreso! Piden investigar su muerte como feminicidio y revisar regulación de academias militarizadas

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, una adolescente de 13 años que falleció tras permanecer cuatro días en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas, continúa en el ojo público; recientemente desde la Cámara de Diputados se pronunciaron.

¿Quién vigila estas escuelas? Diputada exige a la SEP aclarar controles de academias militarizadas

Desde la Cámara de Diputados, la secretaria de la Mesa Directiva, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, debe responder sobre la regulación y vigilancia de las escuelas particulares con formación de tipo militar.

La legisladora advirtió posibles omisiones de la dependencia federal y pidió que se informe cuántos permisos se han otorgado a este tipo de instituciones en todo el país, además de conocer si cuentan con protocolos de seguridad, infraestructura adecuada y las condiciones necesarias para garantizar la integridad de las y los estudiantes.

El caso de Dafne, aseguró Ballesteros, no debe ser tratado únicamente como un asunto local, pues involucra responsabilidades que corresponden al ámbito federal.

MC pide que muerte de Dafne sea investigada como feminicidio

A través de sus declaraciones, la diputada de Movimiento Ciudadano demandó que la investigación por la muerte de la menor se realice con perspectiva de género y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se sancione a quienes resulten responsables.

“El caso de la muerte de Dafne tiene que tipificarse como feminicidio”, señaló Ballesteros, quien además sostuvo que Mario Delgado debe responder desde la Secretaría de Educación Pública por la falta de protocolos y regulación en este tipo de espacios.

La legisladora planteó que la SEP, junto con la Cámara de Diputados y el Senado, debe trabajar en la creación de reglas claras para evitar que una situación similar pueda repetirse.

“Todas estas escuelas funcionan sin ningún tipo de regulación y vigilancia por parte del Estado”, afirmó.

¿Qué se sabe del caso de Dafne Zapata?

Dafne salió de su casa en Ciudad Mante, Tamaulipas, el lunes 13 de julio para participar en un campamento de verano de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero; sin embargo, pronto todo se complicó,su madre, Alejandra Quintos, compartió un video del momento en que la menor salió rumbo a la institución, donde se observaba en buenas condiciones físicas.

Sin embargo, al día siguiente, martes 14 de julio, la familia fue informada de que Dafne se había desmayado durante un ejercicio y que requería atención médica. Según los reportes conocidos, personal de la academia indicó que se trataba de una descompensación y que la menor necesitaba reposo.

Incluso, enviaron a su madre un video donde Dafne le decía que se encontraba bien.

No obstante, la noche del 16 de julio, cuatro días después de su llegada, la familia recibió una nueva llamada: la adolescente presentaba tos intensa, vómito e incontinencia. Después de que decidieron bañarla, Dafne se desvaneció y dejó de mostrar signos vitales.

Fiscalía detiene a Yanina "N" una joven vinculada al caso

El miércoles 22 de julio, la Fiscalía de Tamaulipas realizó la primera detención relacionada con la investigación. Se trata de Yanina “N”, de 18 años, quien presuntamente se desempeñaba como auxiliar del área femenil de la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

De acuerdo con la información disponible, la joven acudió voluntariamente a declarar ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género.

En ese momento, las autoridades le informaron que existía una orden de aprehensión en su contra por el caso de Dafne y procedieron a su detención.