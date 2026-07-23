¡Choque político! Morena quiso auditar a Somos MX y terminó retada a transparentar sus propios recursos (VIDEO)

La confrontación política entre Morena y Somos MX subió de tono durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde el nuevo partido lanzó un reto directo al guinda: que ambos permitan una auditoría pública e independiente para revisar el origen de los recursos utilizados en sus actividades rumbo a las elecciones de 2027.

La propuesta surgió en medio de la polémica por la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en un caso relacionado con huachicol fiscal.

Somos MX pide revisar el financiamiento de todos los partidos

Durante la discusión, el representante de Somos MX ante el INE, Marco Antonio Baños, sostuvo que la fiscalización no debe limitarse a los gastos de campaña una vez iniciado el proceso electoral, sino que también debe alcanzar las actividades políticas que actualmente realizan los partidos y los aspirantes.

Baños planteó la creación de una comisión integrada por especialistas en fiscalización que analice el origen de los recursos de todas las fuerzas políticas, con el objetivo de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

En su intervención, aseguró que existe un flujo importante de recursos en actividades previas al proceso electoral cuyo origen, dijo, aún no está plenamente identificado. Por ello, insistió en que todos los partidos deberían asumir el compromiso de informar de manera abierta cómo obtienen y aplican esos recursos.

El representante de Somos MX también defendió a Ernesto Ruffo Appel, a quien calificó como un "preso político". Además, afirmó que su detención busca desviar la atención de otros casos que, según señaló, involucran presuntos vínculos de integrantes del oficialismo con el crimen organizado.

Escala el choque entre @SomosMxMexico y @PartidoMorenaMx



Tras la petición de auditar el financiamiento del partido rosa, @MarcoBanos retó a que ambos institutos políticos transparenten públicamente el origen de sus recursos y lanzó acusaciones de presuntos vínculos entre el… pic.twitter.com/7w9YtMOMqe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Morena responde y acusa a Somos MX de defender a Ruffo

Las declaraciones encontraron una respuesta inmediata por parte de Morena. Su representante ante el INE, Guillermo Santiago, rechazó los señalamientos y criticó que la primera postura pública de Somos MX sea, a su juicio, la defensa del exgobernador bajacaliforniano.

Durante la sesión, sostuvo que Ruffo enfrenta un proceso por un presunto delito y acusó a Somos MX de estar integrado por figuras provenientes del PRI, PAN y PRD, partidos a los que responsabilizó de prácticas de corrupción en el pasado.

Asimismo, aseguró que Morena ha permanecido bajo el escrutinio de las autoridades electorales y rechazó las acusaciones realizadas por Marco Antonio Baños sobre el financiamiento del partido.

