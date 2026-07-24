¡Cierre de semana! ¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy viernes 24 de julio?

Este es el resumen completamente en vivo de la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy viernes 24 de julio, donde dio a conocer anuncios relevantes a nivel nacional e internacional. Hoy se lleva a cabo en Cuernavaca, Morelos. En Azteca Noticias te traemos el resumen al grano, sin filtros y al instante.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 24 de julio de 2026?

Inicia la conferencia de la presidente Claudia Sheinbaum de este viernes 24 de julio de 2026. Hoy desde Cuernavaca, Morelos. La acompañan la gobernadora Margarita González Saravia, la secretaria de Gobernación y el gabinete de Seguridad. Señala que tendrá gira en Morelos, se reunirá con cañeros, un evento de inauguración de vivienda y el fin de semana en Guerrero.

Toma la palabra Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Informa sobre las acciones del eje de atención a las causas. Da a conocer que en total se han alcanzado mil 40 acuerdos en materia de seguridad, se han desarrollado 275 jornadas por la paz y 8 ferias de paz. Se realizaron 10 mil 279 visitas casa por casa para identificar las necesidades de la población.

Resultados de seguridad en Morelos

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta los resultados de la estrategia de seguridad en Morelos. Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio, más de 2 mil 200 personas se han asegurado más de 500 armas de fuego y se han desmantelado 6 laboratorios clandestinos.

Asesinato de Valentín Lavín, presidente de Temoac

Omar García Harfuch informó que continúan las investigaciones sobre el asesinato de Valentín Lavín, presidente municipal de Temoac, Morelos, y detalló que el funcionario se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas como "Los Aparicio" y "Los Huazulcos", quienes son vinculados con delitos como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio, quienes operan en la región oriente del estado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se investiga el asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Moreno, quien estaba señalado por vínculos con el crimen organizado.https://t.co/EM2njB7CX6 pic.twitter.com/74I5e8ojag — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

Por otra parte, dijo que se aseguraron las oficinas y se investiga a otras personas que pudieran estar involucradas. Si algún indicio lo arroja serán investigados los policías.

Reunión con el embajador Greer

La presidente fue cuestionada sobre la reunión que tuvo con el embajador Greer, donde dijo que fue una buena reunión: "Van avanzando distintos temas. La revisión que se hace es sobre una nueva visión de EE. UU. de protección de su economía e imposición de aranceles a todos los países".

Explica que cuando inició la administración de Trump quería imponer aranceles de 25% a todos los productos, tuvo una llamada con él y se logró posponer por un mes. Posteriormente se acordó que lo que estaba en el T-MEC tendría arancel cero. Posteriormente, la Corte de EE. UU. resolvió que no tenía validez y Trump los sustituyó por este nuevo arancel, que es el 301, que está vinculado con el trabajo forzado.

México queda como estaba hace una semana. En este momento no se tiene un nuevo arancel y se busca un acuerdo de largo plazo.

Asesinato de Alejandro Leyva, periodista de Oaxaca

Sobre el asesinato del periodista en Oaxaca, García Harfuch dijo que ya fue atraído por la FGR, apenas va investigando la investigación. Rosa Icela Rodríguez dice que se tendrá una reunión con la familia del periodista y que no habrá impunidad.