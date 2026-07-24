Gabinete de Seguridad revela posible línea de investigación sobre el asesinato del alcalde de Temoac

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal dio a conocer avances significativos en torno a las investigaciones para esclarecer el homicidio de Valentín Lavín, quien se desempeñaba como presidente municipal de Temoac, Morelos y fue asesinado el pasado miércoles 22 de julio. Desde la conferencia mañanera de este viernes en Cuernavaca, Morelos, se dio a conocer una de las líneas de investigación que llama mucho la atención.

Valentín Lavín tenía una investigación por nexos con el crimen organizado

Dentro de las hipótesis de trabajo que sostienen las autoridades federales y estatales para esclarecer el crimen, se analiza como una de las probables líneas de investigación la supuesta relación del edil con células del crimen organizado que operan en la franja oriente de la entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se investiga el asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Moreno, quien estaba señalado por vínculos con el crimen organizado.https://t.co/EM2njB7CX6 pic.twitter.com/74I5e8ojag — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 24, 2026

De acuerdo con la información compartida, las pesquisas no descartan que el munícipe estuviera bajo la lupa de las instituciones de inteligencia por presuntos nexos con agrupaciones locales, entre las que destacan los grupos conocidos como "Los Aparicio" y "Los Huazulcos". Sin embargo, se enfatizó que se trata de una hipótesis en desarrollo que busca contextualizar el entorno en el que ocurrió el ataque y determinar el móvil exacto del homicidio.

¿Quiénes son "Los Aparicio" y "Los Huazulcos", las células bajo la mira?

Dentro del mapa de Morelos, "Los Aparicio" y "Los Huazulcos" están identificados por las áreas de inteligencia como células delictivas de carácter local y regional con fuerte presencia en municipios como Temoac, Jantetelco, Zacualpan de Amilpas y Axochiapan. A estas agrupaciones se les atribuye el control del narcomenudeo, el cobro de piso y la extorsión a comercios y productores agrícolas de la zona oriente. Asimismo, las autoridades les señalan por cometer secuestros y homicidios dolosos derivados de disputas territoriales contra otros grupos antagónicos para mantener el dominio de las rutas de trasiego y las economías ilícitas en los límites con el estado de Puebla.