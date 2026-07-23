¿Tienes botellas y latas? Podrías obtener viajes GRATIS en transporte público del Edomex al canjearlos

Cada botella de plástico, lata o envase que termina en la basura podría tener un destino diferente, al menos esa es la idea detrás de una propuesta presentada en el Congreso del Estado de México, que plantea utilizar el reciclaje para tener beneficios en el transpor tepúblico.

Aunque se trata de una iniciativa, rapidamente ya despertó distintas opiniones, y es que la iniciativa que tendría máquinas recicladoras en estaciones del Mexibús y Mexicable que posteriormente podría utilizarse en su tarjeta de transporte.

Reciclar para moverse: así funcionaría el intercambio de envases por saldo en el transporte público

¡Atención! El planteamiento contempla que las personas lleven sus residuos reciclables a estaciones del sistema de transporte y que, mediante máquinas especiales, estos materiales sean recibidos y contabilizados.

El incentivo sería directo: transformar los envases entregados en puntos o saldo para utilizar dentro de la red estatal de transporte público, todo esto con la intención de que además de cuidar el medio ambiente, también tenga un beneficio para los usuarios.

♻️ La Dip. @ArlethGrimaldo4 (GP #morena) propone reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, y al Código para la Biodiversidad para instalar máquinas recicladoras en estaciones de transporte público masivo, así como para vincular estos sistemas con incentivos en la tarjeta… pic.twitter.com/YqBMtH901I — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) March 11, 2026

Un problema de miles de toneladas de basura en el Edomex

Detrás de esta propuesta existe un reto ambiental que crece todos los días. El Estado de México genera más de 16 mil toneladas de residuos diarios, una cifra que representa cerca del 14 por ciento de la basura que se produce en todo el país.

Por ello, el proyecto busca crear un incentivo para que más personas separen sus residuos y los lleven a puntos específicos de recolección.

Un modelo que ya existe en otras partes del mundo: reciclar a cambio de algo

Es importante destacar que la propuesta del Edomex no es nueva, al menos a nivel mundial se han impulsado esquemas similares donde los residuos reciclables se intercambian por beneficios.

En Medellín, Colombia, existe un modelo conocido como Recarga Verde, donde botellas plásticas pueden convertirse en saldo para tarjetas de transporte público. Durante su primer año de operación, el programa logró recuperar más de un millón de envases.

También en Sídney, Australia, se han utilizado máquinas automatizadas para recibir botellas y latas a cambio de incentivos económicos o créditos para distintos servicios.