“Si hay precampañas fuera de la ley deben ser sancionadas": Kenia López exige al INE frenar campañas anticipadas

La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para que haga valer la legislación electoral y no ignore los actos anticipados de campaña que, aseguró, ya son visibles en distintos puntos del país. La legisladora sostuvo que el organismo electoral debe actuar con independencia y aplicar la ley sin temor ni subordinación a intereses políticos.

En conferencia de prensa, la panista afirmó que el INE no necesita modificar las reglas existentes, sino cumplir con el marco jurídico vigente de cara al proceso electoral que comenzará formalmente en septiembre.

Pide al INE no ignorar las campañas anticipadas

López Rabadán consideró que las autoridades electorales deben realizar un análisis objetivo de lo que ocurre en las calles, donde, a su juicio, existen actividades que pueden considerarse campañas o precampañas fuera de los tiempos establecidos por la ley.

"Me parece que la autoridad electoral debe hacer un análisis objetivo, claro y evidente de lo que pasa, sin ningún tipo de subordinación", expresó.

La legisladora insistió en que la realidad no puede ser ignorada por el árbitro electoral y advirtió que, si existen actos anticipados, estos deben investigarse y, en su caso, sancionarse conforme a la legislación vigente.

"Lo que pasa en las calles es una realidad que no puede ser negada por las autoridades electorales. Si hay precampañas fuera de la ley, son ilegales y deben ser sancionadas", señaló.

Asimismo, recordó que el proceso electoral tiene etapas claramente definidas y que cualquier actividad proselitista realizada antes de los plazos establecidos debe ser revisada por las instancias correspondientes; afirmó que intentar minimizar o desconocer estos hechos sería "tapar el sol con un dedo".

La panista Kenia López Rabadán (@kenialopezr) pidió al @INEMexico no evadir su responsabilidad y aplicar la ley sin miedo ni subordinación sobre quienes realicen campañas anticipadas.



Señaló que el árbitro electoral no tiene que legislar sino apegarse a lo que dicen las reglas y… pic.twitter.com/0tNlNyD4pE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Cuestiona prisión de Ernesto Ruffo y habla de "preso político"

En otro tema, Kenia López Rabadán también se pronunció sobre la situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, luego de que fuera vinculado a proceso y permaneciera internado en un penal federal de máxima seguridad.

La legisladora calificó la medida como desproporcionada y cuestionó que, mientras personas acusadas de delitos graves o funcionarios señalados por corrupción continúan en libertad, el exmandatario permanezca privado de su libertad en un centro penitenciario de alta seguridad.

"Vale la pena seguir aspirando a que la justicia exista, a que los jueces tomen decisiones basados en la ley y no en una consigna", declaró.

López Rabadán aseguró que la resolución judicial no resulta lógica ni proporcional y reiteró la postura del PAN de que Ernesto Ruffo enfrenta un proceso con motivaciones políticas.

"No es lógico, no es normal. Refrenda lo que hemos dicho: es un preso político y eso es muy lastimoso para nuestra nación", afirmó.

Finalmente, la diputada exigió que la impartición de justicia se realice con estricto apego a la ley, sin criterios políticos ni decisiones tomadas por consigna.