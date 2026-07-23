Van 86 días y Rubén Rocha sigue sin responder; PRI exige que enfrente la justicia por caso Los Chapitos

86 días han pasado desde que se hicieron públicos los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa y desde ese momento todo sigue igual, sin que nada haya pasado, por esto el PRI llamó a las fuerzas de oposición a mantener la presión política para que el enfrente las investigaciones que se siguen en Estados Unidos.

Durante un posicionamiento, dirigentes priistas sostuvieron que el caso no debe quedar en el olvido y cuestionaron que, pese a la gravedad de los señalamientos, Rocha Moya no haya comparecido ante las autoridades estadounidenses para responder por las acusaciones que pesan en su contra.

El partido también lanzó un nuevo reclamo contra Morena, al considerar que debe deslindarse de militantes y personajes que, a su juicio, han sido relacionados con investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

PRI asegura que no debe normalizarse un gobernador señalado por narcovínculos

El pensamiento de los ciudadanos escaló al ámbito político cuando también cuestionaron cómo es que hoy en día un gobernador señalado por presuntos nexos con el narcotráfico continúe sin enfrentar las investigaciones correspondientes.

“No podemos permitir ni normalizar que un gobernador esté señalado como narco y que siga estando libre. Yo estoy seguro que con la presión que habremos de hacer la oposición, pero también la ciudadanía, Rubén Rocha Moya va a terminar tras las rejas, como también va a terminar tras las rejas Américo Villarreal, Ana Augusto López, Andy López Beltrán, que es el narco junior de este narco gobierno de Morena, pero también Marina del Pilar, que hoy vimos que hace unos días se han difundido audios en donde expresamente se pone de rodillas ante un gobierno extranjero y que eso sí es traición a la patria”.

Movimiento Ciudadano exige acciones ante la violencia en Morelos

Aunque las investigaciones por el homicidio del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero continuan, Movimiento Ciudadano aprovechó el caso para exigir a la gobernadora Margarita González Saravia reforzar la estrategia de seguridad y atender el incremento de la violencia en la entidad.

Jessica Ortega, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Morelos, afirmó que la población enfrenta diariamente delitos como robos y extorsiones, mientras las autoridades, dijo, priorizan cuidar la imagen del gobierno.

La dirigente sostuvo que la violencia no puede convertirse en un hecho cotidiano y advirtió que los municipios enfrentan una crisis de seguridad que mantiene a muchas familias con temor.