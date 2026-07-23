¡No es prioridad! INE pospone frenar campañas adelantadas pese a actos proselitistas

Pese a que el país ya enfrenta un despliegue masivo de actos proselitistas fuera de los tiempos legales, la regulación de las campañas adelantadas no figura como un tema prioritario en la agenda inmediata del Instituto Nacional Electoral (INE). En una sesión marcada por posturas encontradas, el Consejo General determinó retirar del orden del día el proyecto que buscaba fijar lineamientos y límites a los aspirantes, postergando la discusión con el argumento de instalar mesas de trabajo para "socializar" las reglas con los propios partidos políticos.

La decisión de congelar el debate fue respaldada por las representaciones de Morena y el PRI, quienes apoyaron diferir la aprobación para mantener el diálogo institucional. Sin embargo, la resolución encendió las alarmas de la oposición, que recriminó la falta de prisa de la autoridad electoral para poner orden frente a la proliferación de actos proselitistas y la falta de rendición de cuentas sobre los recursos ejercidos en los procesos internos para la selección de candidaturas.

Partidos políticos alertan de riesgo de nueva "corcholatización"

Tras la decisión, representantes partidistas criticaron que el órgano electoral llegara tarde al debate y permitiera que se repitieran los vacíos de fiscalización observados en contiendas pasadas. Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, advirtió sobre el riesgo de replicar el modelo de precampañas anticipadas registrado en el proceso de 2024, señalando que la falta de supervisión sobre el origen del dinero público y privado promueve la competencia desigual.

"De las corcholatas hicieron un despilfarro de recursos en todo el país. Era evidente que en todos lados había espectaculares de varios de ellos y jamás se aclaró cuál fue el origen de esos recursos. Jamás la autoridad electoral los llamó a rendir cuentas para saber de dónde era ese dinero... Me parece que estamos en riesgo de que la cantidad de cargos de elección popular en juego lleve a una participación irregular porque hay anarquía en la regulación del proceso electoral", aseveró Víctor Hugo Sondón.

Carla Humphrey lamenta decisión de posponer discusión

"Por su parte, la consejera Carla Humphrey dio a conocer su postura respecto a la decisión de posponer la discusión de este tema y a través de su cuenta de X publicó:

"Lamento la decisión de la mayoría del Consejo General del @INEMexico

de retirar de la sesión el proyecto de Lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos previos y vinculados con las #Elecciones2027, algunos de los cuales ya se encuentran en curso".

Lamento la decisión de la mayoría del Consejo General del @INEMexico de retirar de la sesión el proyecto de Lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos previos y vinculados con las #Elecciones2027, algunos de los cuales ya se encuentran en curso. 🗳️



Si bien la… pic.twitter.com/w2cZGJaywi — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) July 23, 2026

El consejero Martín Faz Mora también dio a conocer su punto de vista: