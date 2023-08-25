VIDEO: Captan impresionante tornado de fuego tras incendio forestal en Canadá

¡De terror! Los intensos incendios forestales en Canadá han dejado imágenes dignas de los mejores efectos digitales, tal es el caso del apocalíptico tornado de fuego, que se registró el pasado 17 de agosto en el Lago Gun, al norte de Pemberton.

Las aterradoras imágenes fueron captadas por un trabajador del servicio de bomberos canadiense, quien combatía para apagar las fuertes llamas originadas en la provincia de Columbia Británica.

Así lucía el impactante tornado de fuego de Canadá

A tan solo unas horas de que el impresionante tonado de fuego fuera difundido por la cuenta el Servicio de Incendios Forestales de Canadá, el video ya ha dado la vuelta al mundo debido a lo inusual del fenómeno.

El clip, de aproximadamente 30 segundos de duración, muestra el trayecto del tornado sobre el lago y el terreno ardiente, con el cielo nocturno totalmente cubierto por una extensa capa de humo, hecho que varios internautas lo calificaron como una señal apocalíptica.

Hasta el momento, cerca de 400 personas han sido evacuadas de la zona a medida que el fuego se acerca a zonas de población urbana.

Los incendios forestales se extienden por los territorios del Noroeste de Canadá, incluidos Kelowna y Yellowknife, cubriendo grandes extensiones de kilómetros. Lamentablemente, más de la mitad están fuera de control.

¿Por qué se formó el tornado de fuego en Canadá?

De acuerdo con el Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica, el apocalíptico tornado de fuego se originó por la intensidad del incendio combinada con los fuertes vientos, la estrepitosa caída de la temperatura y la baja humedad del ambiente.

Recordemos que los remolinos se forman cuando dos corrientes contrarias se encuentran, es decir, una de aire frío y otra de caliente se mezclan para simular un ciclón. En el caso particular de las imágenes de Columbia Británica se debió a un incremento en la humedad, tras un día de clima seco.

El Servicio meteorológico de Canadá informó que el pasado 17 de agosto un frente frío azotó en el país entre las 3:00 y las 6:00 horas, por lo que mientras la temperatura bajó entre 11 y 20 grados en el lugar, mientras que la humedad relativa en el ambiente subió a 14 por ciento.