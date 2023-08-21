Incendios forestales en Canadá arrasan miles de kilómetros

Los incendios forestales se están extendiendo por los territorios del Noroeste de Canadá, incluidos Kelowna y Yellowknife, cubriendo grandes extensiones de kilómetros.

Más de 1,000 incendios forestales están ardiendo actualmente en Canadá y más de la mitad están fuera de control, siendo las áreas más afectadas los Territorios del Noroeste y la Columbia Británica, donde hay órdenes de desalojo.

Más de 5,700 incendios forestales en todo el país este verano

También se declaró un estado de emergencia en Columbia Británica, ya que un incendio forestal de rápido movimiento se acerca a la ciudad de West Kelowna.

Unas 30 mil personas desalojadas por incendios forestales

Alrededor de 30,000 personas habían sido desalojadas en toda la provincia en la noche del sábado 19 de agosto, y dos incendios que se unieron en la región de Shuswap han quemado varias casas o edificios. Otras 36,000 viviendas están en alerta de desalojo.

Los peores incendios forestales en el Noroeste de Canadá

Los peores incendios forestales se concentran en los Territorios del Noroeste de Canadá y han estado ardiendo a unos 16 kilómetros al noroeste de la capital, Yellowknife, que es la ciudad más al norte del país.

Mientras decenas de miles de personas se encontraban bajo órdenes de desalojo en la Columbia Británica y los bomberos combatían el domingo los voraces incendios forestales en todo Canadá, los jefes de bomberos de una región que suele ser un destino de verano para las familias dijeron que han logrado algunos progresos en la lucha.

Se vislumbra un pequeño rayo de esperanza

Por fin "se vislumbra un pequeño rayo de esperanza", declaró en una conferencia de prensa Jason Broland, jefe de bomberos de West Kelowna, en relación con los avances logrados en la región del lago Okanagan, en el sur de la Columbia Británica, una zona de pintorescas poblaciones turísticas rodeadas de montañas.

"El clima nos ha permitido avanzar", dijo, y añadió que los equipos han podido llevar a cabo técnicas de extinción más tradicionales, como apagar los sitios más conflictivos.

Si "las condiciones se mantienen como hasta ahora", dijo, los equipos de bomberos empezarán a ver "progresos reales de forma mensurable. Y eso por fin es un poco un rayo de esperanza para nosotros".

35 mil personas en alerta máxima

Mientras tanto, cientos de incendios siguen arrasando con la Columbia Británica y 35,000 personas estaban bajo órdenes de desalojo desde el domingo.

La situación "sigue siendo muy dinámica", declaró Jerrad Schroeder, un jefe del Servicio de Incendios Forestales de la Columbia Británica. "Todavía hay partes de este incendio a las que no les hemos dado prioridad".

La ciudad de Kelowna, de cerca de 150 mil habitantes, 150 kilómetros al sur de Shuswap, continúa bajo una espesa humareda visible a más de 100 kilómetros de distancia.

El primer ministro Justin Trudeau ordenó el despliegue de "equipos y recursos de las Fuerzas Armadas canadienses para apoyar los desalojos", así como la aprobación de la solicitud de asistencia federal de Columbia Británica, en una publicación en su cuenta de X.

Número récord de incendios forestales en Canadá

Canadá ha registrado un número récord de incendios forestales este año, que también han provocado una humareda asfixiante en algunas zonas de Estados Unidos.

En total, ha habido más de 5,700 incendios, que han quemado más de 137,000 kilómetros cuadrados de un extremo a otro de Canadá, según el Centro Interagencial Canadiense de Incendios Forestales. Todavía hay más de 1,000 incendios activos en el país, según la agencia.

En el norte de Canadá, los bomberos siguieron combatiendo un incendio que amenazaba Yellowknife, la capital de los Territorios del Noroeste.

Mike Westwick, funcionario de información sobre incendios, dijo que el fuego permanecía a unos 15 kilómetros de la ciudad, que quedó prácticamente vacía después de que casi todos sus 20,000 residentes huyeran para ponerse a salvo.

"Incluso mientras las cosas se secaban y el comportamiento del fuego se incrementaba, pudimos llevar a cabo un buen trabajo de supresión desde el aire y limitar el avance", dijo en una reunión con la prensa el domingo por la noche.