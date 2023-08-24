Prepara México nuevo despliegue para apoyar en contingencia en Canadá

El Gobierno de México continúa brindando apoyo a Canadá derivado de la emergencia por incendios forestales que azotan al país de Noreteamérica. De acuerdo con el Centro Canadiense de Interagencias de Incendios Forestales (CIFFC, por sus siglas en inglés), actualmente más de mil incendios forestales están activos en la región, de los cuales 379 se encuentran en la provincia de Columbia Británica. Durante esta temporada se han registrado 5 mil 850 incendios que han afectado 15.3 millones de hectáreas.

En ese contexto y por instrucciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, esta tarde partirá un cuarto contingente integrado por 100 personas combatientes y una técnica de incendios forestales de 22 entidades del país, quienes viajarán desde Guadalajara hacia la provincia de Columbia Británica.

Combatientes de incendios pertenecen a brigadas de Conafor

Las personas combatientes de este contingente pertenecen a brigadas oficiales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y cuentan con la capacitación, experiencia, aptitud física y entrenamiento requerido para mantenerse en campo por el periodo que sea necesario, apegándose a los estándares internacionales para ejecutar las labores de control y supresión de incendios forestales.

Cabe señalar que el día de hoy regresó el segundo equipo de intervención enviado el pasado 5 de julio, dicho contingente concluyó su asignación en la región de Prince George después de 49 días de labores de combate y liquidación.

De los casi 400 combatientes que México ha desplegado en territorio canadiense, permanecerán 185 mexicanas y mexicanos que seguirán apoyando en las acciones de coordinación, control, liquidación y técnicas especializadas de manejo del fuego en ese país.