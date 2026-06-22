Transportistas anuncian hora exacta de bloqueos este 24 de junio en carreteras de México

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) confirmó que este miércoles 24 de junio realizarán un paro nacional en diversas partes del país, incluyendo bloqueos en las principales carreteras de México, como las que conectan con la Ciudad de México (CDMX).

El paro contempla un megabloqueo nacional horas antes de que se dispute el partido de la Selección Mexicana, esto con el fin de evidenciar las extorsiones que sufren en las autopistas.

¿A qué hora comenzará el bloqueo de transportistas en México?

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas informó que los bloqueos comenzarán este miércoles alrededor de la s 7:00 de la mañana, incluyendo la CDMX, Puebla, Estado de México (Edomex), Tlaxcala, etcétera.

Aunque el plan podría modificarse por operativos policiales para evitar bloqueos, transportistas informaron que se contemplan cierres y movilizaciones en diversos puntos del país, entre ellos:



Carretera federal a Huejotzingo.

Vía Atlixcáyotl.

Carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de Tehuacán.

Autopista México-Puebla.

Carretera a El Seco.

Carretera Perote-Veracruz.

Carretera Calpulalpan.

Vía Corta Santa Ana Chiautempan-Puebla.

Carretera Apizaco-Veracruz.

Autopista México-Querétaro.

Autopista México-Pachuca.

Avenida José López Portillo

Vía Morelos

Paro nacional de transportistas 24 de junio 2026; carreteras que se verán afectadas|Captura de pantalla

Las afectaciones podrían variar dependiendo del desarrollo de la protesta, por lo que se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a reportes viales y considerar rutas alternas.

Razón por la que transportistas de AMOTAC realizarán un paro nacional

Aunque la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) dio a conocer que no participará en las manifestaciones, la AMOTAC aseguró que la movilización busca visibilizar las constantes extorsiones e inseguridad que padecen día con día en las carreteras del país.

De acuerdo con la organización, los transportistas no solo son víctimas de la delincuencia organizada durante sus recorridos, sino que también denuncian presuntos actos de corrupción y extorsión por parte de algunas autoridades.

Otro de los reclamos es el elevado costo de los servicios de grúas. Según la AMOTAC, en algunos casos los operadores deben pagar entre 80 mil y 250 mil pesos para recuperar unidades, una situación que está de más decir que es abusiva.

Asimismo, el gremio exige la eliminación de permisos municipales para ingresar a diversas ciudades con fines de abastecimiento, al considerar que estos trámites representan un obstáculo para el transporte de mercancías.

