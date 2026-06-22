¿Qué escondía la casa del sospechoso de quemar vivo a un mapache en Tamaulipas? Esto descubrió la Fiscalía

En Matamoros, Tamaulipas, la Fiscalía del Estado realizó un cateo en la vivienda del presunto responsable de quemar vivo a un mapache en días recientes; las acciones forman parte de las investigaciones tras la difusión del video en redes sociales que generó indignación y la intervención de las autoridades.

Fue a través de un video compartido por José Alberto "Beto" Granados, alcalde de Matamoros , en el que se observan las labores de investigación y trabajo de rescate por parte de agentes ministeriales.

Las diligencias se llevaron a cabo en un inmueble relacionado con la carpeta de investigación abierta por el caso de maltrato animal que provocó una amplia reacción entre ciudadanos, activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

El operativo fue autorizado judicialmente y ejecutado por personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los hechos y ubicar al presunto responsable.

¿Qué escondía la casa del sospechoso de quemar vivo a un mapache en Tamaulipas?

Aunque el principal objetivo del operativo era localizar al hombre señalado por la agresión contra el mapache, los agentes no lograron encontrarlo en el domicilio intervenido; sin embargo, durante la inspección fueron localizados varios gallos que presuntamente eran utilizados en actividades relacionadas con peleas clandestinas.

Los animales fueron asegurados para su valoración y resguardo, mientras que los indicios encontrados dentro de la propiedad fueron incorporados a la investigación; las autoridades no han informado si los hallazgos podrían derivar en nuevas líneas de indagatoria o en posibles responsabilidades adicionales.

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¿Cómo surgió el caso que indignó a Matamoros?

La investigación comenzó después de que imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraran la muerte de un mapache en circunstancias que fueron calificadas por colectivos animalistas como un acto de extrema crueldad; la grabación generó una fuerte reacción social y motivó llamados para que el caso no quedara impune.

Diversas organizaciones defensoras de animales solicitaron una actuación inmediata de las autoridades y pidieron que se realizaran diligencias para identificar plenamente al responsable. Activistas que han dado seguimiento al caso también insistieron en que la indignación expresada en internet debía traducirse en consecuencias legales.

Mientras continúan las investigaciones, colectivos y ciudadanos mantienen la exigencia de justicia para que se determine la responsabilidad de quien resulte involucrado en este caso que ha colocado nuevamente el tema del maltrato animal en el centro del debate público en Tamaulipas.