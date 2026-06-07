Oferta de trabajo en Edomex: nunca imaginaron qué era y cita acaba en secuestro

Una oferta de trabajo en el Estado de México (Edomex) se convirtió en una pesadilla, pues un sujeto que citó a unas personas, terminó por secuestrarlas al no obedecerle y aceptar el trabajo.

Este sujeto, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, sería integrante de un grupo delictivo autodenominado “Los Montufar”, pero al ser descubierto lo detuvieron.

Sujeto ofreció oferta de trabajo que víctimas no esperaban

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron al presunto responsable identificado como Cuauhtémoc “N” por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

El10 de abril de 2026, en el municipio de Metepec, un hombre habría citado a las víctimas bajo el pretexto de ofrecerles una oportunidad laboral, por lo que, al llegar al lugar establecido, Cuauhtémoc, “N”, les habría señalado que dicho trabajo consistía en trasladar dosis de narcóticos a diversos lugares.

De la oferta de trabajo al secuestro: víctimas fueran amenazadas

Las autoridades informaron que las víctimas se negaron a realizar el trabajo, por lo que Cuauhtémoc “N” las amenazó con un arma de fuego y las privó de la libertad, obligándolas a subir a bordo de vehículo.

El miedo aumentó. Una vez dentro del vehículo, el sujeto los amenazó y les exigió una cuota diaria que deberían entregar por la venta de narcóticos.

Liberan a víctimas secuestradas tras engaño laboral

Las víctimas fueron abandonadas en San Francisco Coaxusco, en Metepec, luego de ser privadas de la libertad por Cuauhtémoc “N”, presunto miembro del grupo delictivo “Los Montufar”.

Después de los hechos, la Fiscalía del Edomex, inició las averiguaciones correspondientes e identificó al probable responsable.

¿Quiénes son "Los Montufar", grupo delictivo en Edomex?

Cuauhtémoc “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, “Santiaguito”, donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación legal.

En caso de ser encontrado responsable podría alcanzar una pena de hasta 80 años de prisión. De acuerdo con datos de la fiscalía estatal, “Los Montufar” es un grupo dedicado a la venta y distribución de narcóticos en los municipios de Toluca, Metepec y Zinacantepec.

