Estados Unidos aprueba histórico presupuesto militar de 1.15 billones de dólares; parte se usará contra Irán

Este miércoles 22 de julio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por un estrecho margen el proyecto de ley de política de defensa para el año fiscal 2027, que autoriza un gasto militar récord de 1.15 billones de dólares.

La iniciativa contó con respaldo mayoritario de los republicanos, quienes argumentan que los recursos son necesarios para fortalecer al ejército, financiar sistemas de defensa, apoyar las operaciones contra Irán y mejorar los beneficios para las tropas.

Presupuesto se aprobó con estrecho margen de votos

La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2027, fue aprobada con 216 votos a favor y 212 en contra, un margen de 4 votos.

Todos los republicanos, excepto siete, votaron a favor de la medida, mientras que todos los demócratas, salvo seis, se opusieron al presupuesto destinado para el próximo año.

En la misma sesión, la Cámara de Representantes también avaló un presupuesto de 95 millones de dólares para financiar, en gran parte, las acciones de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Irán.

La Cámara de Representantes de #EstadosUnidos aprobó el proyecto de ley de defensa para el año fiscal 2027, que contempla un gasto militar récord de 1.15 billones de dólares.



Los republicanos respaldaron la iniciativa al considerar que los recursos fortalecerán a las Fuerzas… pic.twitter.com/ADAYeyBGrO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

El Congreso está en una encrucijada respecto al conflicto bélico con Irán, pues no han autorizado el uso de la fuerza militar de Estados Unidos, pero tampoco han detenido los ataques ordenados por el presidente Donald Trump.

Además, también se encuentra dividido, pues es una realidad que el millonario presupuesto para financiar los ataques en Medio Oriente viene de los contribuyentes de la Unión Americana.

Donald Trump vuelve a amenazar a Irán

En medio de toda la polémica por la aprobación del presupuesto militar, el presidente de Estados Unidos volvió a lanzar amenazas contra las fuerzas armadas de Irán para que no se entrometan en el estrecho de Ormuz.

“Cada vez que la República Islámica de Irán ataque a un navío en el estrecho de Ormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o central eléctrica”, escribió Donald Trump en su propia red social.