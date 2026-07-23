¿Trump va por un tercer mandato? La frase del presidente de EU que alertó sobre las elecciones de 2028

¡DE NUEVO! Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a dar de que hablar este miércoles cuando dejó abierta la posibilidad de contender por las elecciones presidenciales de 2028, y aunque puede parecer broma e incluso imposible por las legislaciones, las redes sociales estallaron por lo que dijo.

""Estoy aquí para anunciar mi candidatura... Es broma", dijo en Georgia.

¿Trump va por la reelección? Esto dijo el presidente de EU

No es la primera ocasión en que Trump hace comentarios de este tipo. En distintos eventos ha asegurado que seguidores del movimiento MAGA ("Make America Great Again") le piden que permanezca en el poder incluso después de 2029.

Sin embargo, el propio mandatario también ha mencionado en diversas ocasiones a figuras que podrían tomar el relevo dentro del Partido Republicano. Entre los nombres que ha destacado se encuentran el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes aparecen como posibles aspirantes presidenciales republicanos en futuros procesos electorales.

Aunque esta vez remató su mensaje con un "Es broma", la ocurrencia bastó para generar nuevas reacciones entre sus simpatizantes y reavivar la conversación sobre el futuro liderazgo del movimiento conservador en Estados Unidos.

President Trump: “We have to pass the SAVE America Act to defend American Elections… We’re not going to take this any longer... everybody call John Thune at the Senate... and tell him to get this stuff approved.” pic.twitter.com/09jhHdaSLG — America (@america) July 22, 2026

¿Por qué Trump no podrá ser presidente de EU por tercer mandato

Pese a las bromas recurrentes del mandatario, la Constitución de Estados Unidos establece que un presidente solo puede ejercer dos mandatos. Trump, de 80 años, ya cumple su segundo periodo en la Casa Blanca, luego de haber gobernado entre 2017 y 2021 y regresar posteriormente al cargo.

Por ello, legalmente no podría competir en las elecciones presidenciales de 2028 bajo las reglas vigentes.

La fecha ya está marcada: ¿cuándo serán las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028?

Las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos se celebrarán el 7 de noviembre de 2028, día en el que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del actual mandatario.

Como ocurre cada cuatro años, la jornada electoral se realizará el primer martes después del primer lunes de noviembre, una tradición establecida por la legislación estadounidense desde el siglo XIX.