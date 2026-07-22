Alcalde de Nueva York exige arrestar a Primer Ministro de Israel si visita la ciudad: reconoce que no tiene la autoridad

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tuvo que dar un paso atrás en su intención de ejecutar una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconociendo públicamente que el ayuntamiento neoyorquino no tiene la jurisdicción y potestad legal para detener a un jefe de Estado extranjero.

Esto tan sólo días después que Mamdani revelara a la prensa internacional que evaluaba con el equipo jurídico de la ciudad las vías para hacer cumplir la orden de aprehensión dictada en 2024 por la Corte Penal Internacional (CPI), órgano que acusa al mandatario israelí de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva militar en Gaza.

"Mi administración revisó todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí", declaró Zohran Mamdani a través de un mensaje en video publicado en redes sociales. "Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El Gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y hago un llamado para que se una a la CPI y ejecute esta orden".

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

Trump dice que no arrestarán a Netanyahu

La Casa Blanca no tardó en responder, el presidente Donald Trump intervino en el debate mediante sus redes oficiales asegurando tajantemente que el líder israelí "no será arrestado de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia" durante su estancia en suelo estadounidense, donde se prevé que participe a finales de año en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Analistas jurídicos y diplomáticos recordaron que Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma —el tratado fundador de la CPI— y que la conducción de la política exterior y la protección de dignatarios extranjeros recae exclusivamente en la administración federal.

Por su parte, la representación diplomática de Israel desestimó los señalamientos de Mamdani. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, criticó al alcalde señalando que fue elegido para atender las necesidades de la ciudadanía neoyorquina y no para hacer propaganda política, mientras que desde el entorno de Netanyahu acusaron al edil de intentar desviar la atención de su gestión local.

La exigencia de Mamdani de arrestar a Netanyahu, en contraste con la defensa de Trump refleja cómo la crisis en Oriente Medio genera tensión polícia por las diferencias de opinión y posturas en la política de Estados Unidos, marcando una profunda brecha entre el ala progresista del Partido Demócrata y la administración republicana de Donald Trump, cuyo gabinete, encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, ha reiterado su rechazo absoluto a la jurisdicción de los tribunales internacionales sobre sus aliados estratégicos.

