Tarot para perros: la nueva moda en Corea del Sur para saber lo que piensan las mascotas

En la capital de Corea del Sur, Seúl, los dueños de mascotas están recurriendo a un método poco convencional para entender el estado de ánimo de sus perros: la lectura de tarot especializada para animales.

En locales como el centro de adivinación Ace Sophia, en el acomodado distrito de Gangnam, perros como un galgo llamado Khan seleccionan sus cartas colocándoles la pata encima u olfateándolas sobre la mesa. Una vez que el perro eligió, la tarotista Hwang Soo-kyung interpreta las imágenes para descifrar lo que los animales presuntamente sienten, desde ansiedad hasta dolencias físicas.

"Son emociones que los veterinarios o entrenadores no logran detectar porque no se manifiestan como un problema mayor", comentó Ahn Hye-joo, dueña del canino, tras recibir una sesión sobre su mascota.

Pet tarot, a growing niche offering at fortune-telling shops, is driven by a surge in pet ownership as fewer South Koreans choose to have children in a country with the world's lowest birth rate, deterred by costly housing and education https://t.co/XvWivJ9fSL pic.twitter.com/W023OurdIj — Reuters (@Reuters) July 23, 2026

La gente ya no tiene hijos, ahora tienen mascotas

La popularidad del "pet tarot" no es casualidad. Responde a un marcado cambio social en Corea del Sur, país que ostenta la tasa de natalidad más baja del mundo. Ante los elevados costos de vivienda y educación, cada vez más familias optan por no tener hijos y volcar sus cuidados hacia las mascotas.

Según encuestas gubernamentales, el 29.2 % de los hogares surcoreanos tiene una mascota en casa, una cifra que ha aumentado constantemente desde el 17.4 % registrado en 2010.

Sanación, entretenimiento y un vínculo más profundo

El servicio, que tiene un costo aproximado de 20,000 wones (unos 14 dólares) por sesión, no se limita a perros. Hwang Soo-kyung, quien diseñó un baraja de cartas personalizada para animales, atiende con regularidad a propietarios de gatos, tortugas y reptiles.

Para algunos clientes, la experiencia va más allá del simple entretenimiento. Ryu Su-mi llevó a su perra rescatada, E-seul, la cual mostraba temor ante el personal paramédico desde que su dueña sufrió un colapso en casa. Durante la lectura, la carta seleccionada sugirió que el trauma aún persistía pero estaba en proceso de sanación.

"No habría tenido forma de saberlo por mi cuenta", señaló Ryu. "Nos miramos a los ojos todos los días, pero claramente hay muchas cosas que se nos escapan".