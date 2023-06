Ingresa estudiante arma de utilería a escuela en Guadalajara

Una riña entre dos jóvenes de un centro educativo dejó al descubierto un arma de utilería al interior de una mochila. Ocurrió en la colonia San Andrés de Guadalajara, Jalisco. Uno de los estudiantes resultó con lesiones y fue trasladado al hospital.

Movilización de elementos de seguridad pública se registró en un plantel educativo de la colonia San Andrés en Guadalajara, Jalisco. Un reporte al 911 informaba que al interior de una mochila se encontraba un arma de fuego.

Luego de una riña entre dos estudiantes de nivel secundaria fue que los maestros se dieron cuenta que al interior de una mochila había esta arma de utilería.

Luego de la trifulca que se salió de control entre los estudiantes, uno de los menores resultó lesionado y fue trasladado a un puesto de socorro para su valoración.

Su estado de salud se reporta estable, los padres del afectado señalaron a las autoridades que realizarán la denuncia correspondiente.

Se pidió hablar con las autoridades del plantel ubicado en la avenida del parque al cruce con gigantes en Guadalajara pero se nos negó ¿Disculpe puedo hablar con las autoridades del plantel?

“Creo que no porque no se puede, no hay autorización o no puede ir a decir que queremos ir a hablar con ellos no estoy autorizado para decirles”, mencionó un guardia de seguridad de la escuela.

El arma de utilería de copitas quedó a cargo del agente del Ministerio Público para las investigaciones.

Menor dispara a conserje en escuela secundaria de Edomex

Elementos de la dirección de Seguridad Pública municipal de los Reyes La Paz, en el Estado de México, detuvieron a un alumno de la secundaria federalizada no. 80 “Cuauhtémoc”, del pueblo de la Magdalena Atlicpac, luego de que ingresó a la escuela con un arma de fuego, vestido con uniforme.

Las autoridades reportaron que llevó a cabo sus primeras clases normales, pero después con vestimenta de calle fue sorprendido haciendo disparos al aire. Al percatarse de que personal de la escuela lo intentaba detener, sale corriendo de las instalaciones.

El conserje de la institución al intentar detenerlo, resultó herido por un impacto en el hombro, el cual no es de gravedad, elementos municipales alcanzaron al menor y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes que llevarán a cabo las indagatorias.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha precisado: “por tratarse de un menor de 13 años y pertenecer al grupo etario uno, como establece el Artículo 5 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no se le puede imponer medida de internamiento, en consecuencia procede decretar su libertad y dejarlo bajo el cuidado de sus padres”.