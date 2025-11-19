Recompensa récord de 115 millones de dólares: EU intensifica la caza del fugitivo Ryan James Wedding

El gobierno de Estados Unidos anuncia un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado internacional: El Departamento de Estado de Estados Unidos, elevó la recompensa oficial hasta 15 millones de dólares para quien proporcione información que conduzca al arresto o condena del fugitivo Ryan James Wedding.

Esta medida se da en conjunto con sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que designó a Wedding como un “riesgo significativo” dentro del sistema global de lavado de dinero y tráfico de drogas.

#Importante | El Departamento de Estado de #EU aumentó la recompensa por #RyanWedding, exatleta olímpico canadiense.



Ofrece 15 millones de dólares por el exjugador, señalado por narcotráfico, asesinatos y otras actividades delictivas. pic.twitter.com/13aNn3385W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 19, 2025

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ryan James Wedding , junto con otras nueve personas, además de nueve entidades estrechamente vinculadas a él.

¿Quién es Ryan Wedding? Histórica recompensa en Estados Unidos

Ryan James Wedding, un ex atleta olímpico canadiense, participó en los Juegos de 2002, en la disciplina de snowboard, pero ahora se ha convertido en uno de los criminales más buscados por la Federal Bureau of Investigation (FBI) y las autoridades de Estados Unidos.

Ryan Wedding está acusado de liderar una organización de tráfico de cocaína que movía cientos de kilogramos desde Colombia, a través de México y Estados Unidos, hasta Canadá; además de que se le atribuyen múltiples homicidios vinculados a esta red criminal.

Wedding es descrito como un criminal extremadamente violento, además de presunto responsable del asesinato de numerosas personas en el extranjero, incluyendo ciudadanos estadounidenses.

Él permanece prófugo de la justicia, de hecho las autoridades de Estados Unidos señalan que se encuentra oculto en México, donde continúa dirigiendo el narcotráfico, asesinatos y otras actividades delictivas graves. Cabe recordar que su recompensa anterior era de hasta 10 millones de dólares, pero ahora, con el aumento a 15 millones, se eleva también la urgencia para su captura.

.@AGPamBondi: "Today, we're unsealing a new indictment charging Wedding with two additional counts of witness tampering and intimidation, murder, money laundering, and drug trafficking... The State Department has raised their reward for Ryan Wedding from $10M to $15M." https://t.co/BlwRJDfeqK pic.twitter.com/dCyWO2Sx8s — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 19, 2025

Esta acción de los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, implica que cualquier individuo o entidad que colabore con Wedding o con su red, puede quedar sujeto a sanciones financieras, congelamiento de activos y hasta la detención. Además, la recompensa busca movilizar a ciudadanos internacionales, alertar a redes de cooperación policial, además de convertir a Wedding en uno de los fugitivos más perseguidos del Hemisferio Occidental.

Las autoridades de Estados Unidos han habilitado canales con confidencialidad garantizada para recibir pistas acerca del paradero de Wedding, tanto en Estados Unidos como en Canadá e incluso en México. Cabe decir que el programa de recompensas del Departamento de Estado de Estados Unidos se basa en la colaboración de quienes tengan datos verificables.

Wedding figura entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI)|FBI

Con esta nueva recompensa récord, la “unión americana” refuerza el mensaje de que no habrá impunidad para quienes organizan actividades de narcotráfico, homicidio y lavado de dinero a escala global; ¿podrá esta medida llevar a la captura de Wedding y al desmantelamiento de su red criminal?