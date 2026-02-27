De Rumania a la sierra de Chihuahua: Aseguran arsenal extranjero tras operativo

Las investigaciones tras el reciente operativo interinstitucional en la zona occidente de Chihuahua han puesto el foco en la procedencia del armamento de guerra utilizado por grupos criminales.

Del total de las siete armas largas aseguradas en el Rancho Las Ranas, municipio de Guerrero, destaca que la mayoría son de manufactura extranjera, principalmente de origen rumano y estadounidense.

El despliegue, en el que participaron la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, permitió identificar piezas clave del tráfico de armas transnacional.

Arsenal extranjero: El origen de los fusiles incautados

El inventario detallado por las autoridades estatales revela un predominio de fusiles tipo AK (conocidos popularmente como "cuernos de chivo") fabricados fuera de México. A continuación, se detalla el origen del armamento puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR):

Tipo de Arma / Modelo Origen / Fabricación Calibre Fusil de asalto tipo GP WASR-10/63 Rumania 7.62 x 39 mm Fusil de asalto Rumania 7.62 x 39 mm Fusil de asalto Rumania 7.62 x 39 mm Fusil de asalto Rumania 7.62 x 39 mm Fusil de asalto Estados Unidos 7.62 x 39 mm Fusil de asalto Procedencia por determinar 7.62 x 39 mm

Además de los fusiles, se decomisaron 266 cartuchos útiles de marcas internacionales como Tulamo, ATS, Belom y Norma, junto con cargadores de alta capacidad, incluyendo uno de lámina con espacio para 100 cartuchos.

Decomiso y quema de 100kg de marihuana en Chihuahua

El operativo no solo impactó la capacidad de fuego de la delincuencia en la zona de Bocoyna y Guerrero, sino también su estructura financiera. En el lugar se aseguraron 14 costales con más de 100 kilogramos de marihuana seca lista para su distribución.

Debido a las condiciones geográficas y el volumen de la droga encontrada, el personal de la Defensa y la AEI procedió a la incineración inmediata de media tonelada (500 kilogramos) de marihuana "en greña" que se localizó en las inmediaciones del Rancho Las Ranas.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reiteró que la presencia de armas de origen europeo y norteamericano refuerza la necesidad de mantener los operativos de sellado en las brechas y caminos de la sierra para frenar el flujo de armamento ilícito.