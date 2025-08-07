Familia rescatada tras ser asaltados en la carretera y abandonados en la sierra de Veracruz

Una familia originaria del estado de Hidalgo vivió momentos de terror la madrugada de este jueves 7 de agosto, luego de ser asaltada por un grupo de hombres armados mientras viajaban por la autopista 150D Orizaba–Puebla, a la altura de Cumbres de Maltrata, Veracruz.

Los hechos ocurrieron cuando las víctimas regresaban de unas vacaciones en el estado de Yucatán. Fue en la zona montañosa de Cumbres de Maltrata, perteneciente a la comunidad de Magueyes, donde fueron interceptados por los delincuentes, quienes los despojaron de sus pertenencias y los abandonaron en una zona de difícil acceso en el cerro.

Una llamada de auxilio activó el operativo de rescate

Una de las víctimas logró esconder su celular durante el asalto, algo que fue arriesgado, pero clave para sobrevivir, ya que a pesar del estado de shock y las condiciones extremas de la zona, logró comunicarse con las autoridades y compartir su ubicación. Elementos de seguridad iniciaron un operativo de búsqueda que terminó con la localización y rescate de los cinco integrantes de la familia.

Las víctimas son tres adolescentes, una mujer y un hombre con discapacidad. De acuerdo con los primeros reportes, dos de los adolescentes de entre 15 y 17 años presentaban síntomas de hipotermia al momento del hallazgo, debido a las bajas temperaturas que se registran en la zona serrana durante la madrugada.

Paramédicos les brindaron atención médica inmediata y se confirmó que, a pesar del estado de vulnerabilidad en el que se encontraban, todos los integrantes fueron estabilizados.

Inseguridad en la autopista 150D, una constante preocupación

La autopista 150D, particularmente en el tramo de Cumbres de Maltrata, ha sido señalada constantemente por usuarios como una zona de alto riesgo debido a los asaltos y ataques armados que se han reportado en los últimos años. Habitantes de la región y automovilistas piden mayores patrullajes y presencia de seguridad, en especial en esta temporada vacacional donde incrementa el tráfico vehicular. Pues sumado a estos hechos violentos, la inclemencia del tiempo como neblina y la zona de curvas son un riesgo constante para los automovilistas.