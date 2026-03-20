Adolescentes desaparecen en Guanajuato: Buscan a Estrella y Monserrat con urgencia; ya cuentan con Alerta Amber

En menos de 48 horas, dos hogares en Guanajuato se han sumido en la incertidumbre. Las fotografías de Estrella Guadalupe Pérez Lara y Monserrat Cuéllar Apolonio hoy no adornan portarretratos familiares, sino que circulan masivamente en redes sociales por la Alerta Amber.

Sus desapariciones, ocurridas en municipios distintos, reflejan una realidad que exige atención inmediata de las autoridades y una solidaridad inquebrantable de la sociedad. Estrella Guadalupe Pérez Lara y Monserrat Cuéllar Apolonio desaparecieron en Guanajuato e Irapuato. Sus familias piden apoyo para localizarlas de inmediato.

Estrella Guadalupe Pérez Lara

Estrella Guadalupe, de apenas 14 años, fue vista por última vez el 18 de marzo en la capital del estado. De cabello lacio y negro, Estrella es una adolescente de 1.68 metros que vestía una playera negra y pantalón de mezclilla azul al momento de su desaparición. Como seña particular para identificarla, sus allegados mencionan una cicatriz en el abdomen.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Estrella Guadalupe Pérez Lara de 14 años, Guanajuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/QdhwyqmBnj — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) March 19, 2026

Monserrat Cuéllar Apolonio

Apenas un día antes, el 17 de marzo, la tragedia tocó a una familia en Irapuato. Monserrat Cuéllar Apolonio, de 15 años, desapareció vistiendo chamarra y pants negros. Con una estatura de 1.62 metros y cabello castaño claro, Monserrat tiene un absceso distintivo en la muñeca derecha.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Monserrat Cuéllar Apolonio de 15 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/ebd40mZI63 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) March 19, 2026

En ambos casos, la Fiscalía General del Estado ha sido enfática: debido a su minoría de edad, se teme que puedan ser víctimas de algún delito, lo que convierte cada minuto en un recurso vital.

¿Qué es la Alerta AMBER y por qué es vital?

La Alerta Amber no es solo un papel con datos técnicos; es un grito de auxilio coordinado. En México, este programa funciona como una herramienta de difusión masiva que involucra a medios de comunicación, redes sociales y ciudadanía para localizar a niñas, niños y adolescentes en riesgo inminente.

Su efectividad radica en la velocidad: entre más rápido se compartan las señas particulares de los menores, el radio de búsqueda se estrecha y las posibilidades de un retorno seguro aumentan.

A diferencia de otros protocolos, la Alerta Amber se activa bajo criterios específicos donde se considera que la integridad del menor corre peligro. Es un recordatorio de que, ante la desaparición de un infante, no existe un "periodo de espera" de 72 horas para denunciar; la acción debe ser inmediata.

¿Qué hacer si un menor desaparece?

Enfrentar la desaparición de un hijo o familiar es una experiencia paralizante, pero saber cómo reaccionar puede marcar la diferencia entre el hallazgo y la pérdida. Los expertos recomiendan tres pasos fundamentales:

Denuncia inmediata: No esperes. Llama al 911 o acude directamente a la agencia del Ministerio Público más cercana. En Guanajuato, la línea de denuncia ciudadana es el 800-368-62-42.

Información precisa: Ten a la mano una fotografía reciente y clara. Detalla la vestimenta, señas particulares (lunares, cicatrices) y cualquier padecimiento médico que requiera atención.

Redes de apoyo: Informa a amigos y familiares, pero mantén una línea telefónica libre para recibir noticias oficiales.

La sociedad guanajuatense hoy tiene una misión: observar y reportar. Si tienes cualquier dato sobre el paradero de Estrella o Monserrat, comunícate a los números oficiales. Tu llamada no solo es un reporte; es la esperanza de que dos jóvenes vuelvan a casa.

