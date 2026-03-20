Una red de corrupción en Michoacán: detienen a síndica y regidores en Chavinda por nexos con el CJNG

Como parte del Plan Michoacán, cinco funcionarios del municipio de Chavinda fueron detenidos por presuntos nexos con una red criminal, entre ellos la síndica municipal, regidores y elementos de la Seguridad Pública Municipal.

Los que se suponen son los encargados de cuidar la seguridad de la localidad; hoy se les acusa de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de estar en posesión de armas y drogas.

Arrestan a síndica de Chavinda y otros funcionarios en Michoacán

Los funcionarios fueron detenidos como parte de las investigaciones del Operativo Enjambre y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, desplegando fuerzas estatales y federales para la captura de:



Ana Laura “N”, síndica.

Paulo César “N”, regidor de Desarrollo Económico.

Jesús “N”, regidor de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación.

César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública Municipal.

Juan Carlos “N”, director de Seguridad Pública Municipal.

El despliegue tuvo lugar en la región de Jiquilpan, donde las autoridades los lograron ubicar y detener sin que se reportaran enfrentamientos. Entre sus pertenencias se les encontró una mochila con documentos oficiales del Ayuntamiento de Chavinda.

Dentro del operativo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública también les hallaron armas largas tipo fusil, 221 cartuchos útiles, envoltorios con cocaína, un chaleco porta placas y un parche con las siglas del CJNG.

¿Qué pasará con los detenidos en Chavinda?

Tras su detención, los cinco implicados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre su presunta relación con este grupo criminal, así como las imputaciones formales.

Cabe destacar que este operativo forma parte de una investigación para desarticular redes criminales que se han "colado" en cargos públicos, como lo ocurrido con Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco.

Mientras que en febrero de 2026, 11 elementos de la Policía fueron detenidos en el municipio de Ecuandureo, a quienes también se les señala e estar relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).