Pagas la tenencia y aun así no podrás verificar: esto pasa si tienes multas de tránsito en Edomex

Aunque tengas al día la tenencia y el refrendo, no podrás verificar tu auto en el Edomex si tienes multas de tránsito pendientes; el sistema bloquea automáticamente el trámite hasta que regularices tu situación.

Este escenario es más común de lo que parece en el Edomex; muchos conductores descubren el problema justo cuando intentan verificar, ya que las infracciones activas impiden avanzar en el proceso, incluso si ya cumpliste con otros pagos obligatorios.

¿Por qué las multas impiden verificar en Edomex?

En el Estado de México, las multas de tránsito forman parte del control vehicular; si tienes alguna infracción sin pagar, el sistema la detecta y no permite completar la verificación.

Esto aplica tanto para sanciones estatales como municipales, ya que ambas tienen facultad para infraccionar dentro de su jurisdicción.

¿Cómo saber si tienes multas en Edomex?

Antes de intentar verificar, es clave revisar si tienes adeudos. Puedes hacerlo en el sitio de infracciones en el Edomex.

En este portal podrás:



Consultar infracciones por placa

Ver el monto de la multa

Generar tu línea de captura

Pagar en línea o en establecimientos autorizados

¿Quién puede multarte en el Estado de México?

Las sanciones pueden ser aplicadas por:



Autoridades estatales

Autoridades municipales

Agentes de tránsito identificadas con uniforme oficial

Estas agentes cuentan con dispositivos electrónicos para emitir la infracción en el momento.

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¿Qué pasa si no pagas tus multas?

Si no regularizas tus multas en el Edomex, enfrentarás:

Consecuencias



Bloqueo en la verificación vehicular

Imposibilidad de concluir trámites vehiculares

Acumulación de adeudos

¿Hay descuentos en multas en Edomex?

Sí; si pagas dentro del plazo establecido puedes reducir el costo.



Beneficio: 50 por ciento de descuento si pagas dentro de los primeros 15 días hábiles

Este incentivo aplica para varias infracciones, incluyendo exceso de velocidad o invasión de carriles confinados.

¿Dónde puedes resolver tus multas?

Además del portal, puedes acudir a módulos oficiales en municipios como:



Toluca

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Cuautitlán Izcalli

Valle de Bravo

Atlacomulco

También puedes llamar a la Línea de Infracción Transparente: 800 900 3300; disponible las 24 horas para orientación o reportes.

En el Estado de México, la fecha límite para pagar la tenencia 2026 y acceder al subsidio del refrendo es el 6 de abril, luego de una prórroga otorgada por autoridades estatales; después de ese día, los conductores deberán cubrir el monto completo sin descuento y podrían enfrentar recargos o bloqueos en trámites como la verificación, especialmente si mantienen multas pendientes.