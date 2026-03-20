Fecha límite registro Tarjeta Rosa 2026: Guía para recibir el apoyo de 6 mil pesos

¡No esperes más! Si aún no has realizado el registro para obtener la Tarjeta Rosa 2026 en Guanajuato, aún estás a tiempo para realizar el trámite y obtener el apoyo económico anual de 6 mil pesos.

Este programa tiene el objetivo de que miles de mujeres accedan a beneficios adicionales, además del apoyo económico, que puedan ayudar al bienestar de las familias; por ello, en Azteca Noticias te contamos el paso a paso para realizar el registro antes de la fecha límite.

¿Cómo registrarse a la Tarjeta Rosa 2026?

El registro abrió desde el pasado 3 de febrero y será solo hasta el 31 de marzo que las guanajuatenses puedan subir sus documentos en la aplicación.

A comparación de otros programas sociales en que la inscripción al programa es presencial o en una plataforma web, la Tarjeta Rosa cuenta con su propia aplicación para que las interesadas puedan hacer todo desde casa, pero ¿cuáles son los requisitos?

Para que puedas recibir el apoyo, necesitarás cumplir con lo siguiente:



Ser mujer

Tener entre 25 a 45 años

Ser madre de uno o varios hijos

Comprobar residencia en el estado.

Contar con identificación oficial vigente.

¿Cómo hacer el registro a la Tarjeta Rosa 2026 en Guanajuato?

Antes de iniciar con el proceso, se recomienda tener los siguientes documentos listos para ser escaneados, además de una buena iluminación:



INE y Curp actualizada

Acta de nacimiento certificada de tu hija o hijo (con QR)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Número de celular

Correo electrónico

Si cumples con todos estos requisitos, entonces es momento de descargar la aplicación “Tarjeta Rosa”, ya sea en Android o IOS.

Guía paso a paso para hacer el registro en la app Tarjeta Rosa

Si vas a realizar tu trámite en el mes de marzo, sigue estos pasos para que completes el trámite en cuestión de minutos.



Descarga la app "Tarjeta Rosa" y acepta los términos. Sube una foto clara de tu INE por ambos lados. Ingresa tu número celular y escribe el código SMS para validar el registro. La app te pedirá tomarte una selfie, por lo que tu rostro deberá estar descubierto, de frente y en un lugar bien iluminado. Escribe tu código postal y sube tu comprobante de domicilio. Sube el CURP de tu hija o hijo, más su acta de nacimiento con QR Ingresa el nombre de tu beneficiario mayor de edad Responde la encuesta final y corrobora tus datos Escoge tu cita presencial para concluir el proceso y recibir tu plástico.

Es importante que al momento de acudir a tu cita presencial lleves contigo los documentos que escaneaste en la App y deben coincidir los nombres, sino tu registro podría ser rechazado.