¿Fuiste a verificar aquí? Verificentro en Edomex extorsionaba con cobros de más

Autoridades del Estado de México (Edomex) descubrieron que un verificentro en la entidad operaba fuera de la normalidad, pues más allá de ofrecer un buen servicio, se detectó una irregularidad en el lugar ya que el personal cobraba de más por el servicio para los automovilistas.

La verificación vehicular es un trámite obligaotirio para los propietarios de automóviles que deseen circular en el Estado de México, ya que de acuerdo con la ley, no hacerlo te hará acreedor a una sanción por no estar al corriente.

¿Cuál es el verificentro en Edomex que fue clausurado por cobrar de más?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detectó y aseguró un verificentro (Centro de Verificación Vehicular de Emisiones Contaminantes) ubicado en el municipio de Ixtapaluca.

El verificentro clausurado se ubica en Paseo de C. Encino S/N, en la colonia Hornos de Santa Barbara 55640, el cual, de acuerdo con comentarios y calificaciones en Google Maps, refieren un buen servicio.

¿Cómo operaba verificentro en Ixtapaluca? Esto pedían para dar el engomado

El reporte de la fiscalía mexiquense menciona que presuntamente, en este sitio, se llevan a cabo cobros excesivos a cambio de aprobar el trámite de verificación, incluso a usuarios de vehículos que no han sido inspeccionados a quienes les refieren que sólo con esos pagos podrán obtener el engomado correspondiente.

La Fiscalía del Edomex informó que el inmueble se encuentra relacionado en una denuncia por posible extorsión y contra el ambiente, entre otros.

De acuerdo con la fiscalía, el aseguramiento del verificentro se debe a acciones contra el delito de extorsión en el Estado de México, por lo que agentes de la institución desplegaron un operativo para el cierre del lugar.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Edomex 2026? Lista de precios

El costo de la verificación vehicular en Edomex en 2026 se mantiene bajo las siguientes tarifas oficiales:

Holograma 00: mil 197 pesos

Holograma 0: $610 pesos

Hologramas 1 y 2: $469 pesos

Exento y D: Gratuito

Exento voluntario: $630 pesos

Recuerda que la multa por no cumplir con la verificación vehicular en el Estado de México es de $3 mil 519 pesos.