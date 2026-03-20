Peces muertos y dudas: lo que no cuadra tras derrame en Dos Bocas

Pescadores y prestadores turísticos reportan daños visibles, mientras autoridades aseguran no encontrar peces muertos en la zona afectada tras el derrame de Dos Bocas en Tabasco.

La contaminación por hidrocarburo en el río Seco, en Paraíso, Tabasco, sigue dejando huella. Aunque autoridades ya colocaron barreras de contención para evitar que la mancha se expanda, la mortandad de peces continúa siendo evidente en las orillas.

Pescadores, lancheros y restauranteros son los más afectados por esta situación. Debido a que son ellos quienes dependen directamente de la actividad en la zona. Mientras tanto, la versión oficial ha generado dudas, ya que autoridades ambientales aseguran que no encontraron peces muertos durante su última inspección.

¿Qué está pasando con el derrame de hidrocarburo en Dos Bocas?

Todo comenzó tras detectarse contaminación por hidrocarburo en las inmediaciones del río Seco, cerca de la Refinería Olmeca Dos Bocas. La presencia de residuos en el agua obligó a autoridades portuarias a emitir una alerta para evitar riesgos a la navegación y al medio ambiente.

De acuerdo con reportes oficiales, la Secretaría de Marina identificó restos de hidrocarburo flotando en la zona, lo que llevó a delimitar un área de precaución. Esto implica restricciones para embarcaciones y la recomendación de evitar cualquier actividad marítima en el área.

El hidrocarburo puede afectar gravemente la fauna marina, contaminar el ecosistema costero y poner en riesgo tanto a quienes trabajan en el mar como a las embarcaciones.

¿Por qué siguen apareciendo peces muertos en el río Seco en Tabasco?

A pesar de que las autoridades instalaron barreras de contención desde el día anterior, la realidad en la zona muestra otra cara. Habitantes y trabajadores aseguran que los peces muertos siguen apareciendo en las orillas, lo que evidencia que el daño ambiental continúa.

La preocupación crece, especialmente entre quienes viven del turismo y la pesca. Restauranteros temen que la situación ahuyente a los visitantes, mientras que pescadores advierten pérdidas económicas si el problema persiste.

Mientras los afectados reportan mortandad visible, autoridades de Medio Ambiente de Tabasco informaron que, tras su inspección, no encontraron peces muertos.

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras el derrame?

Ante la presión y el impacto ambiental, autoridades anunciaron que iniciarán una demanda ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para investigar las causas del derrame y deslindar responsabilidades.

Además, continúan los trabajos de contención en la zona, aunque hasta ahora no han sido suficientes para frenar los efectos visibles en la fauna.

Las autoridades también pidieron a la población mantenerse informada, evitar acercarse al área contaminada y reportar cualquier nuevo indicio de hidrocarburo en el agua.

Contexto: derrame en Dos Bocas ocurre tras incendio con víctimas

El derrame ocurre apenas unos días después de un incendio en la Refinería Olmeca Dos Bocas que dejó cinco personas sin vida. Aunque inicialmente se reportó como un incidente menor, videos difundidos muestran la presencia de material inflamable en la zona, lo que habría agravado la situación.

Ahora, con el derrame de hidrocarburo en el río Seco, la preocupación crece en Paraíso, donde los impactos ambientales y económicos comienzan a hacerse más evidentes.