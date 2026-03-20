Violencia desatada en Guadalajara: sujeto agrede a su madre, ataque en gasolinera y menor armado en la ZMG

La Zona Metropolitana de Guadalajara vivió una noche marcada por distintos hechos de violencia que movilizaron a corporaciones de seguridad y encendieron la preocupación entre habitantes.

Desde un sujeto que agredio a su propia madre, la detección de un menor fuertemente armado y hasta un ataque a un trabajador de gasolinera, fueron incidentes que reflejan los retos en materia de seguridad en la región.

Sujeto ataca a su madre: ¿Qué ocurrió en el caso de violencia familiar?

Uno de los hechos más alarmantes se registró en el cruce de Pablo Valdés y Santa María, donde un hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, agredió a su madre dentro de su domicilio.

De acuerdo con reportes preliminares, el sujeto lanzó un objeto de vidrio que provocó una lesión en una de las extremidades de la mujer. Al lugar acudieron elementos especializados en atención a violencia contra las mujeres, quienes brindaron apoyo a la víctima. Su estado de salud fue reportado como estable, mientras autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

¿Por qué un menor portaba un arma en Tlaquepaque?

Durante un recorrido de vigilancia en San Pedro Tlaquepaque, policías detectaron a un individuo con actitud sospechosa. Tras una inspección preventiva, le encontraron una subametralladora calibre .22, así como un cargador con cartuchos útiles.

El detenido aseguró ser menor de edad y el caso fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, que determinó dejar sin efecto la detención y entregarlo a sus padres, mientras el arma quedó asegurada. El hecho genera cuestionamientos acerca del acceso a armas y de los protocolos legales en menores de edad.

Una subametralladora calibre .22, un caragadorny cartuchos útiles que le fueron confiscados a un menor de edad en guadalajara|“Policía de Tlaquepaque”

Navajean a trabajador: ¿Cómo fue el ataque en la gasolinera?

En otro punto de la ciudad, en el cruce de Juan Pablo II y Artesanos, en Guadalajara, un despachador de gasolina fue víctima de un asalto violento. Sujetos lo abordaron para exigirle dinero y, ante su negativa, lo lesionaron con un arma blanca en el brazo antes de huir.

El trabajador fue trasladado a la Cruz Verde para recibir atención médica. Su estado de salud no fue detallado, mientras que autoridades implementaron un operativo de búsqueda sin resultados positivos hasta el momento.

🔴#IMPORTANTE | Un trabajador de una gasolinera fue agredido con un arma blanca, sujetos se acercaron para exigirle el efectivo de la venta.



Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/VNtG63MR6e — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 20, 2026

Seguridad en la ZMG: un reto persistente

Estos tres hechos violentos ocurridos en un mismo día evidencian los desafíos que enfrenta la seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, desde la violencia intrafamiliar hasta delitos con armas.

Autoridades continúan con operativos e investigaciones para dar con los responsables y prevenir nuevos incidentes. La pregunta es inevitable: ¿qué medidas urgentes se necesitan para frenar esta escalada de violencia en una de las zonas más importantes del país?

