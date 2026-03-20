Luto en Mexquitic: Así quedó la iglesia de Contreras tras la fatal explosión de pirotecnia

Lo que inició como un festejo patronal en la comunidad de Contreras, en el municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, terminó en una escena de caos y dolor. La noche de ayer, durante el clímax de las celebraciones, una acumulación de pirotecnia estalló de forma accidental, provocando la muerte de al menos dos personas y dejando a seis más con lesiones de gravedad, además de daños estructurales en la iglesia local.

🚨 Tragedia en fiesta patronal



Explosión de pirotecnia dañó una iglesia en Mexquitic.

1 persona murió y 6 más resultaron lesionadas. pic.twitter.com/JcdnlEYsAh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 20, 2026

VIDEO: Así ocurrió la explosión en la fiesta patronal de Mexquitic

El momento exacto de la explosión ocurrió mientras los fieles se congregaban a las afueras del templo. Testigos relatan que una chispa alcanzó el material pirotécnico almacenado para la quema del "castillo", desencadenando una detonación en cadena que sacudió el suelo y rompió cristales a varios metros a la redanza.

Explosión de pirotecnia deja un muerto, seis personas heridas y daños en una iglesia en Mexquitic, San Luis Potosí. pic.twitter.com/ev2QunRwhd — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 20, 2026

En cuestión de segundos, los rezos y la música fueron reemplazados por gritos de auxilio y una densa nube de humo negro. El impacto fue tan severo que una persona perdió la vida en el lugar, mientras que los equipos de emergencia, incluyendo Protección Civil, CRUM y la SEDENA, se movilizaron para trasladar a los seis heridos a hospitales cercanos.

Ayuntamiento evalúa prohibir la pirotecnia

Tras el siniestro, el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, encabezado por el Lic. Francisco Javier Ortiz Hernández, emitió un comunicado expresando su solidaridad con las familias afectadas de la localidad de Contreras. Las autoridades informaron que ya se realizan las investigaciones para el deslinde de responsabilidades y anunciaron un endurecimiento en las reglas de seguridad.

"Se estarán implementando medidas más estrictas y se establecerán acuerdos con el Gobierno Estatal y Federal para reforzar la regulación; o en su caso, valorar la posible prohibición del uso de fuegos artificiales", señala el documento oficial. El municipio hermano de Ahualulco y la Guardia Civil Estatal también participaron en las labores de rescate y resguardo de la zona afectada.